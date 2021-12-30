فوائد ذهبية لمعدن المنجنيز في الجسم.. «هيحسن مودك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

جسم الإنسان بحاجة للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على الصحة بشكل عام، ومن أهم المعادن «المنجنيز»، الذي يؤثر غيابه بالسلب، ففوائده لا تعد ولاتحصى، تقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرزها، وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

فوائد المنجنيز على صحة الإنسان

المحافظة على صحة العينين

يساعد المنجنيز في الوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعينين، خاصة لمرضى السكر، إذ يتسبب في بعض الأحيان ارتفاع الجلوكوز في إصابة أعصاب العين بالتلف.

مهم للعظام

تشير الكثير من الأبحاث والدراسات إلى أن عنصر المنجنيز وجوده مهم لصحة وسلامة العظام والمحافظة على كثافتها، والوقاية من الهشاشة التي تصيب البعض في أعمار مبكرة نتيجة التغذية السيئة، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالمنجنيز أو المكملات الغذائية المحتوية عليه.

يخفف من التوتر قبل فترة الحيض

النساء والفتيات في فترات ما قبل الحيض بشعرن بحالة من التوتر والحزن واضطراب في المشاعر، تؤثر بالسلب على حياتهم اليومية بالآخرين، إلا أن الدراسات تؤكد المنجنيز يساعد في علاج التقلبات الهرمونية التي تؤثر على المزاج.

فوائد معدن المنجنيز

التئام الجروح

مضادات الأكسدة التي تساعد في عملية الجروح بحاجة لمواد محفزة والمنجنيز يقوم بهذه المهمة، لذلك دائما ما يُنصح مرضى السكر بتناول أطعمة غنية بالمنجنيز لأنهم يجدوا صعوبة في عملية التئام الجروح.

ضبط مستويات السكر

المنجنيز يعمل على ضبط مستويات السكر في الدم، فهو يعمل على المحافظة على توزان سكر الجلوكوز، والوقاية من مخاطر الإصابة بداء السكري المزمن.

الغدة الدرقية

عنصر المنجنيز يساعد في الحفاظ على توزان هرمونات الغدة الدرقية، خاصة لمن يعانون بخلل في الهرمونات.

التحسين من ضغط الدم

المنجنيز يحفز مضادات الأكسدة ونقصه يؤدي لارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، وبدورها تؤثر على ضغط الدم فتكون النتيجة ارتفاعه، لذلك هو من أفضل العناصر التي تحافظ على ضبط ضغط الدم.

الأطعمة الغنية بالمنجنيز

هناك مجموعة من الأطعمة الصحية غنية بمعدن المنجنيز يمكن اعتمادها في النظام الغذائي اليومي، للحصول على الحصة المطلوبة منه ومن أبرزها:

الشوفان

البندق

بذور الكتان

القرنقل

الزعفران

الصنوبر

القمح