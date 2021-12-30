صوت طفلك عالي.. إليك روشتة طبية بكيفية التعامل معه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الصوت العالي من الأمور المزعجة للكثير من الأشخاص، خاصة إذا كان من الأطفال، وهو ما تعاني الأمهات، ما يجعلهن ينهرن أطفالهن أو معاقبتهن بالضرب، رغم أنه قد يكون سببًا لمشكلة صحية أو نفسية يعاني منها الطفل، ولم ينتبه أحدا إليها.

سبب الصوت العالي لدى الأطفال

تعرض «هن» خلال التقرير التالي، أسباب الصوت العالي لدى الأطفال، وطرق علاجه.

تقول الدكتورة سالي صقر، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة ، إن الصوت العالي لدى الأطفال يرجع للعديد من المشكلات منها، وجود مشكلة سمعية لدى الطفل، إذ يعاني من وجود مياه خلف طبلة الأذن، أو ضعف السمع.

وتابعت «صقر» في تصريحات خاصة لـ «هن»، أن تقليد الآخرين يعد من أسباب ارتفاع صوت الطفل، «ممكن بيسمع حد بيزعق في البيت دايمًا»، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون طبيعة الطفل عصبي، أو يعاني من مشكلات نفسية في المدرسة أو مع الأسرة.

مشاكل السمع

وأشارت الطبيبة إلى أن من أكبر المشكلات الشائعة للصوت العالي هي مشاكل السمع، لذا نصحت الآباء بالتوجه إلى طبيب أطفال لمراجعة حالة الطفل، وعند اكتشاف مشكلة سمعية يعاني منها الطفل، يبدأ بالمتابعة المبكرة مع الطبيب المختص.

كيفية التعامل مع الصوت العالي.. 4 نصائح

هناك مجموعة من النصائح يقدمها موقع 《Very Well Family》للتعامل مع صوت الأطفال العالي فيما يلي:

- قدمي الدعم للصوت الهادىء لدى طفلك، عندما تلاحظيه يتحدث بصوت منخفض، قومي بتنبيهه أن هذا الصوت هو المناسب للحديث دائمًا.

- تجاهلي طفلك عندما يتحدث بصوت صاخب، قولي له أنك لا تستطيع سماعه بهذه النبرة، عليه تهدئة صوته.

- اسمحي له أن يعلو صوته في الأماكن المتاح بها ذلك مثل المعلب، مع التنبيه أن هناك أماكن يلزم عليه الصمت بها تمامًا.

- وضحي لطفلك دائمًا أننا نملك درجتين من الصوت، وكافئيه عندما يتحدث بهدوء.