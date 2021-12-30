أفكار لتجهيز زينة رأس السنة بأقل التكاليف.. خلي بيتك جنة في الكريسماس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

ليلة الاحتفال برأس السنة، من المناسبات المميزة التي تنتظرها بعض الأمهات، من أجل إسعاد قلوب أطفالهن، وإضفاء أجواء من البهجة في كل أركان المنزل، ودائما ما تكون زينة الكريسماس بألوانها الملفتة، أحد أفضل الخيارات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.

بأقل التكاليف كيفية تجهيز زينة رأس السنة

قدمت نهى أبو العز، خبيرة الديكور، مجموعة من النصائح للأمهات، لعمل أجمل ديكور وزينة في رأس السنة بأقل التكاليف، موضحة خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، بأن الخطوة الأولى تبدأ باختيار ألوان الزينة: الأحمر، الأخضر، الأبيض، الذهبي، نظرا لأن استخدامها في أي ركن بالمنزل يعطي شعورا بالبهجة.

وأضافت نهى، أنه يمكن قص الطرح القديمة، وعمل أشكال زينة متنوعة منها، بالإضافة إلى الاستعانة بأوراق ملونة، لاستخدمها على الشجر، مع إحضار الشرائط الحمراء، لتجميل شجرة الكريسماس.

ديكورات الكريسماس

تلعب الألوان دورا مهما، في تجهيز زينة رأس السنة، مع استخدام بعض العناصر، كقطع ديكورية لإضفاء مظهرا جماليا في جميع أركان الشقة.

الديكور الأزرق والأبيض

يمكن اللجوء إلى ديكور بألوان الأزرق والأبيض، خاصة أنهما من الألون غير المستهلكة، بهدف كسر قالب النمطية.

قطع من اللون الأصفر

الأصفر من الدرجات المناسبة، التي يمكن مزجها في زينة الكريسماس، إذ يمكن اختيار شموع صفراء، مع وضع إلى جانبها بعض أنواع الفاكهة التي تحمل نفس اللون، في أطباق بيضاء على الطاولات.

الشموع الملونة

من الخيارات الأخرى الجديدة والمختلفة، الشموع الملونة مثل الأحمر والأخضر، التي يمكن تنسيقها في زوايا مختلفة بالمنزل لمنح شعورا بالدفء والبهجة معا.

زينة المطبح

لا يمكن إغفال ديكور المطبخ يوم رأس السنة، باعتباره مملكة ست البيت، فهو من الأماكن المهمة بالمنزل، ويمكن تزيينه بأكاليل الزهور الصغيرة، التي تضفي لمسة غير متوقعة في المطبخ.

الزهور الملونة

يمكن استخدام الزهور البنفسجية، أو ذات الألوان المختلفة، لإعطاء روح جديدة بالمنزل قبل بداية العام الجديد.