الحرنكش مش بس للتسالي.. 3 طرق مبتكرة لتحضيره: فطير وكيكة وسلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الحرنكش، من أكثر النباتات التي تنمو في المناطق الدافئة، إذ يتميز بمذاقه اللذيذ واللاذع في نفس الوقت، إذ يفضله كثير من الناس في مختلف الدول، وداخل مصر على وجه الخصوص، وتنتشر الثمرة التي تتميز بلونها البرتقالي، بكثرة خلال فصل الشتاء، إذ تمنح الجسم المزيد من الطاقة التي تساعد على الشعور بالدفء، بخلاف فوائد الكثيرة على الصحة، خاصة السيدات، وقد لا يتوقع البعض أنه يمكن عمل أصناف مختلفة من الأكل بالاعتماد على الحرنكش، التي نستعرض بعضها على طريقة الشيف شربيني.

فطيرة الحرنكش

مقادير فطيرة الحرنكش

حرنكش مغسول ومقشر «يترك الذيل».

سكر.

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور.

3 ملاعق كبيرة ماء زهر.

دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بادور.

زبدة.

سكر بودرة.

لبن رايب.

ملعقة كبيرة سكر بني.

طريقة عمل فطيرة الحرنكش

- في وعاء ضعي الحرنكش على النار، ثم ضعي القليل من الماء.

- ضيفي السكر، واتركي الوعاء قليلا على النار.

- ضعي الدقيق، ثم ضيفي البيكنج باودر ورشة ملح.

- ضيفي الزبدة، واخلطيهم جيدا.

- ضعيهم في وعاء، ثم ضيفي عليهم السكر واللبن الرايب، وقلبيهم جيدا.

- ضيفي الجنزبيل على الحرنكش، ثم ضيفي ماء الزهر، وقلبيهم جيدا.

- ضعي الحرنكش في بايركس، ثم ضيفي عليه الخليط.

- رشي رشة سكر بني على الوجه.

- ادخليها الفرن لمدة 30 دقيقة، أو حتى تمام النضج، وقدميها.

كيكة الحرنكش

مقادير كيكة الحرنكش

3 بيضات.

فانيلا.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة منخول.

نصف كوب زبدة سائلة.

ربع لتر لبن.

2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ثلاثة أرباع كوب حرنكش مقطع أنصاف.

خطوات تحضير كيكة الحرنكش

- اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم ضيفي السكر وقلبيهم جيدا.

- ضيفي الزبدة مع الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح.

- ضيفي أنصاف الحرنكش مع الخليط وقلبيهم جيدا.

- احضري قالب وبطنيه بالزبدة أو الزيت والدقيق، ثم ضيفي الخليط.

- احضري قالب وبطنيه بالزبدة أو الزيت والدقيق، ثم ضيفي الخليط.

- زينيها بالحرنكش والكريمة المخفوقة، وقدميها.

سلطة الحرنكش

مقادير سلطة الحرنكش

خس كابوتشا.

بصل أخضر.

حرنكش مقشر.

فلفل أحمر رومى.

جزر.

ملح.

ملعقة مستردة.

ملعقة عسل نحل.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

مراحل إعداد سلطة بالحرنكش

- قطعى خس الكابوتشا كبيرا.

- ضيفى الملح الخشن للخس المقطع.

- قطعى الفلفل الأحمر الرومى وضيفيه.

- قطعى البصل الأخضر حلقات وضيفيه.

- قشرى الجزر وابشريه وضيفيه.

- قطعى الحرنكش بالنصف وضيفيه للسلطة.

طريقة عمل الدريسنج:

- اخلطى المستردة مع الخل وعسل النحل وعصير الليمون وزيت الزيتون، وضيفيه للسلطة.

فوائد الحرنكش للسيدات

يتمتع الحرنكش بفوائد كثير للسيدات، نستعرضها في النقاط التالية، وفقال لموقع «بولد سكاي» الهندي.

- مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، ويعزز الجهاز المناعي ويكافح الأمراض.

- أكثر ما ينصح الأطباء بتناوله للحوامل، إذ يتمتع بنسبة عالية من الحديد، الذي يلعب دورا مهما في حياة الجنين، والحماية من الأنيميا.

- يحتوي على عنصر مضاد للفيروسات، يعمل على مقاومة مرض السرطان ومضاد للالتهابات.