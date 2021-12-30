بشرى سارة لمواليد هذه البرج.. 2022 وش السعد عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على مشارف العام الجديد، يبحث كثيرون عن حظوظهم وتوقعات الأبراج لهم خلال السنة الجديدة.

خبيرة التاروت وعلم الأبراج بسنت يوسف زفت بشرى سارة لأصحاب برج بعينه وقالت إن 2022 بمثابة "وش السعد" عليهم.

وقالت إن أمام برج الجوزاء فرصة متميزة، وفي 2022 سيُفتح لهم أبواب جديدة بالإضافة إلى أنهم يمتلكون الحظ والحماية الذين سيوفرون لهم النجاح العملي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، للحديث عن حظوظ مواليد الأبراج، أن الوضع المالي لبرج الجوزاء سيكون أفضل، وفرص المال ستأتي لهم من خلال المعارف والعلاقات المهمة، والوقت عامل أساسي بالنسبة لهم".

وحذرت خبيرة التاروت من التردد والحيرة، أو رد الفعل المتأخر، لأن ذلك يعمل على فقدانهم للمزيد من الفرص العظيمة.

كما يجب على مواليده الانتباه واليقظة عند اتخاذ القرارات الشرائية من منتصف شهر مايو لآخر شهر أكتوبر2022.

وتابعت: "علاقاتهم أفضل بكثير من السنوات الماضية سواء العائلية أو في العمل".

أما من الناحية العاطفية، أوضحت أن الوضع سيتحسن عاطفيا بعد أو أسبوع من مارس، مع عدم السماح بالشك والملل أن يؤثر على علاقتك بشريك حياتك.

ومن أكتوبر حتى يناير 2023، يوصى بالاهتمام جيدا بالصحة، وتجنب المجهود الشاق.