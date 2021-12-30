اشتر ملابس مريحة له.. نصائح للحفاظ على دفء طفلك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن الصيف الحار والرطب يمكن أن يكون مزعجًا، فإن الشتاء البارد يمكن أن يسبب لك عدة مشاكل بطرق مختلفة.

أمراض الشتاء عند الأطفال

من نزلات البرد إلى إنفلونزا المعدة، يمكن أن يصاب الأطفال بالعديد من الأمراض في الشتاء، وفقا لموقع timesofindia.

كيف تحافظ على دفء طفلك في الشتاء

من أجل الحفاظ على صحة طفلك وأمانه من أمراض الشتاء، إليك بعض النصائح والحيل لإبقائه دافئًا.

ملابس مريحة ودافئة

تذكر شراء ملابس داخلية دافئة وملابس خارجية مريحة لطفلك.

إكسسوارات الشتاء التي يمكن أن تساعد

تدفئة العنق، غطاء للأذنين والقفازات هي بعض من ضروريات الشتاء الرئيسية.

التغذية هي المفتاح

تأكد من أن طفلك يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية من أطعمته، تناول كميات كبيرة من الزنك وفيتامين C و D لإبقاء طفلك دافئا وبصحة جيدة خلال الشتاء.

أغذية لإطعام طفلك

امنح طفلك الأطعمة الغنية بالألياف، بخلاف ذلك، فإن بعض أفضل الأطعمة الشتوية تتكون من البيض، والمكسرات، وأكثر من ذلك.

يمكن للحساء الصحي الدافئ أن يفعل المعجزات

للحفاظ على دفء طفلك، اسمح له بتناول بعض حساء الخضار.

رطب بشرة طفلك

لا تنسى ترطيب بشرة طفلك، في الشتاء، يمكن أن يصاب بالجفاف الشديد والحكة إذا لم يتم الاعتناء بهم.