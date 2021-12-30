علماء أفريقيون: عدوى أوميكرون تساعد على تعزيز المناعة ضد "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

زعم علماء في جنوب إفريقيا، أن الإصابة بالمتغير الجديد من كورونا "أوميكرون"، تعزز مناعة الجسم القاتلة للفيروسات ضد متغير دلتا الأقدم، وفقًا لموقع express.

وقال خبراء جنوب إفريقيا الذين يمتلكون قدرًا كبيرًا من البيانات حول أوميكرون، إن من يعانون منه وخاصة أولئك الذين تلقوا لقاحًا، يطورون زيادة في الدفاعات ضد دلتا بمقدار 4.4 ضعف.

وتقدم دلتا حماية بنسبة 19 في المائة فقط من أوميكرون، كما أظهرت دراسة سابقة من إمبريال كوليدج لندن، وخلص فريق معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا إلى أن: "الزيادة في تحييد متغير دلتا في الأفراد المصابين بأوميكرون قد يؤدي إلى انخفاض قدرة دلتا على إعادة إصابة هؤلاء الأفراد."

وفي هذا الصدد قال البروفيسور الروسي أليكس سيغال، من معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا، إنه لم يتم التحقق من صحة نتائج هذه الدراسة، التي شملت حوالي 30 شخصا بعضهم حصل على تطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد والبعض الآخر غير مطعم، وجميعهم مصابون بمتحور أوميكرون.

وأشار العالم الروسي إلى أن فعالية تحييد أوميكرون زادت بمقدار 14 بعد 14 يوما من بداية التجربة، ما يدل على تطور استجابة مناعية ضد هذا المتحور، كما أن تحييد متغير دلتا زاد بمقدار 4.4 مرة.

وأفاد بأن زيادة مقاومة دلتا لدى المصابين بمتحور أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تخفيض احتمال تكرر الإصابة بمتغير دلتا.