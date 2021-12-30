الامارات | خبيرة تغذية تُعدد الفوائد الصحية للتقليل من تناول الخبز

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تُعدد الفوائد الصحية للتقليل من تناول الخبز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخبز يوميًّا، يؤثر في عملية الهضم وزيادة الوزن.

وأشارت رازوموفسكايا، إلى المشكلات التي يمكن تجنبها بالتخلي عن أكل الخبز نهائيًّا أو التقليل من الكمية التي نتناولها.

ووفقًا لخبيرة التغذية الروسية، تحتوي 100 غرام من الخبز على 250- 300 سعرة حرارية، وأن مؤشر نسبة السكر في خبز دقيق القمح هو 85- 90.

وتقول رازوموفسكايا: "عندما نأكل الخبز الأبيض، يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، لأن مستوى السكر في الدم يرتفع بصورة مفاجئة، وبنفس الطريقة ينخفض بعد قليل، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع، أي أن الخبز الأبيض بصورة غير مباشرة يسبب زيادة في الوزن لأنه يحفز الشهية. فإذا كان الشخص يأكل كثيرًا ويتحرك قليلًا فمن الأفضل له استبعاد الخبز تمامًا من نظامه الغذائي".

وتضيف الخبيرة: يحتوي خبز الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف الغذائية؛ لذلك عند تناول كمية كبيرة منه؛ فإنه يسبب الانتفاخ وتكوّن الغازات؛ ولكن عند تناوله باعتدال فإنه يحسن عملية الهضم.

وتقول: "الخبز الأبيض من دقيق القمح يمكن أن يسبب الإمساك، خاصة لدى كبار السن. ومن الأفضل التخلي عن تناوله في حالة وجود مشكلات في عمل الأمعاء".



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