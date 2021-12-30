الامارات | لماذا يميل البعض إلى شرب قهوة سوداء؟.. تفسير طبي يحل اللغز

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يميل البعض إلى شرب قهوة سوداء؟.. تفسير طبي يحل اللغز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يميل البعض إلى احتساء قهوة سوداء، أو تناول شوكولاتة داكنة، وحسب باحثة أميركية،ربما يكون هذا المذاق المر مرتبطًا بعامل جيني.

وقالت الباحثة والأستاذة في الطب الوقائي بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو، مارلين كورنيليس، أن من ورِث تفضيل القهوة السوداء، "فهو محظوظ"ن لأن هذا المشروب له منافع صحية.

وأشارت الأكاديمية الأميركية إلى أن استهلاك كميات معتدلة من القهوة السوداء، أي ما بين ثلاثة وخمسة فناجين في اليوم، أظهر قدرة على خفض مخاطر عدة أمراض، من بينها "باركينسون" واضطرابات القلب والسكري من النوع الثاني وعدة أنواع من السرطان.

ونبهت الباحثة إلى أن الاستفادة من منافع القهوة، يرتبط أساسًا بعدم إضافة مواد ضارة مثل السكر أو الحليب والنكهات التي تزيد السعرات الحرارية حسب "سكاي نيوز عربية".

وأردفت أن الشخص الذي يريد شرب القهوة، عليه أن يختار فنجان قهوة سوداء، لأنها أفضل من الناحية الصحية، كما أن تأثيرها يختلف كثيرًا عن القهوة المصحوبة بالحليب.

وشرحت أن القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية بشكل طبيعي، فيما قد يصل عدد السعرات الحرارية في القهوة مع الحليب إلى المئات.

وفي دراسة سابقة أجرتها كورنيليس مع فريقها العلمي، ظهر أن العامل الجيني قد يفسر إقبال البعض على احتساء القهوة السوداء، فيما يقول آخرون إنها لا تروقهم لأن مذاقها مر بالنسبة إليهم.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ورثوا حب القهوة السوداء جينيًّا، يقومون بعملية التمثيل الغذائي لمادة الكافيين على نحو أسرع، وعندئذ يحتاجون إلى شرب المزيد.

وفي دراسة جديدة تم نشرها في مجلة نيتشر ساينتيفيك ربوتس، قدمت الباحثة تفاصيل أوفى حول من يشربون القهوة، فميّزت بين محبي القهوة السوداء، وبين من يفضلون شرب القهوة مع الحليب، إلى جانب فئات أخرى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن من يفضلون القهوة السوداء، يفعلون ذلك بفعل عامل جيني مرتبط بالتمثيل الغذائي السريع لمادة الكافيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news