غادة عبد الرازق تكشف مرورها بنفس حالة شيرين عبد الوهاب.. هل حلقت شعرها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال أزمة طلاق المطربة شيرين عبد الوهاب، عن الملحن حسام حبيب، تلقي بظلالها على أحاديث الوسط الفني والإعلامي، إذ لم تفوت الفنانة غادة عبد الرازق، الفرصة خلاله حلولها ضيفة على أحد البرامج، للتعليق على ظهور شيرين الصادم، للجمهور ومحبيها داخل الوسط الفني وخارجه، عندما أطلت لأول مرة في أعقاب الانفصال، على أحد مسارح دولة الإمارات العربية، بعد فترة غياب طويلة، حليقة الرأس تماما.

رأي غادة عبد الرازق في أزمة شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج «the insider بالعربي»، على أزمة شيرين عبد الوهاب، قائلةً: «الفنان الحساس والموهوب بجد، بيمر بأزمات شديدة جدا، هي متعودة على الأزمات، وبتقوم وبتقع زي ما اتعودنا عليها من صغرها»، متابعة: «يمكن الواقعة المرة دي خضتنا كلنا، بس أنا كغادة بحس الأحاسيس دي وبمر بيها، مخضتنيش».

حالة مشابهة ورد فعل مختلف

ربما عانت غادة عبد الرازق، من حالة مشابهة كالتي عاشتها شيرين، لكن تعامله مع الموقف كان مختلفا: «أنا كنت ممكن أوصل للمرحلة دي، بس بتفرق في رد الفعل من شخص للتاني، وأنا عيشتها، يمكن رد فعلي يبقى اعتزال، مش قص شعر».

صدمة الجمهور واتهام حسام حبيب

قبل أسابيع، أعلنت الفنانة شيرين، انفصالها عن حسام حبيب، خلال تسجيل صوتي لها مع مجلة «الجرس اللبنانية»، وسط حالة جدل، أعقبها ظهور صادم في أولى حفلاتها بدبي، بعدما حلقت شعرها «زيرو»، في مشهد زاد الجدل في الوطن العربي، وسط اتهامات لطليقها، إلا أنها خرجت لتنفي كل ما تردد في هذا الشأن، قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده، حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟ ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».