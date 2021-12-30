احذر من 4 أجهزة في المنزل بمثابة "قتلة صامتين" في موجة الطقس المتقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تشهد مصر انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار تبدأ من اليوم الخميس وتكون على فترات متقطعة على مدار اليوم وتستمر حتى السبت والأحد وبعض المناطق إلى الإثنين، على أن تكون الذروة غدا الجمعة، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد.

وفي موجة البرد القارس لا يمكن الاستغناء عن بعض الأجهزة التي تساعدنا على التكيف من هذا الطقس، غير إنها بمثابة "قتلة صامتين" إذا لم نراعي عوامل الأمان، بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون المتواجد في عديد من الأجهزة المنزلية خاصة المدفأة والسخان.

وأول أكسيد الكربون غاز غادر، لأنه لا يمكنك رؤيته أو شم رائحته أو تذوقه، وأول أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون التي يمكنك ملاحظتها هي الغثيان أو الدوار أو الصداع، وبعد ذلك، يمكن أن يحدث نهجان في القلب وفقدان للوعي وضعف في العضلات أيضا. وفي النهاية، قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق الاختناق، حيث يرتبط أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين الناقل للأكسجين، وبالتالي يقلل من إمداد الجسم بالأكسجين.

ومن أجل حماية نفسك من هذا النوع من التسمم، أو حتى من سوء استخدام بعض الأجهزة يجب عليك اتباع ما يلي، وفق ما أورد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC).

المدفأة:

- إذا كنت تستخدم موقد حطب أو مدفأة كهربائية، فكن حذرًا واتبع تعليمات الشركة المصنعة وتذكر إرشادات الأمان.

- أغلق المدفأة قبل الذهاب إلى النوم، تجنبا من سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالي ستشعر بالاختناق.

- احتفظ بمصادر الحرارة مثل المدافئ، على بعد مترين على الأقل من الستائر أو الأثاث أو الفراش، ولا تضعها أبدًا فوق الأثاث أو بالقرب من الماء.

- لا تترك الأطفال أبدًا دون رقابة بالقرب من مدفأة.

- تأكد من وجود تهوية مناسبة إذا كان يجب عليك استخدام مدفأة كيروسين.

السخان الكهربائي:

- تأكد من أن سلك السخان الكهربائي لا يمثل خطرا، ولا تمرره أسفل السجاد أو البسط.

- إذا كان السخان به سلك كهربائي تالف أو ينتج عنه شرر، فلا تستخدمه أبدا.

السخان الغاز

- ضعه بعيد عن جميع الأشياء قدر الإمكان بمسافة لا تقدر عن متر، خصوصا الستائر والكتب والأثاث.

- تتطلب بعض السخانات بعض التهوية، ويمكنك أن تحمي نفسك من التسمم بأول أكسيد الكربون (CO) عن طريق تركيب كاشف أول أكسيد الكربون يعمل بالبطارية.

- تأكد من توصيل خرطوم الغاز بشكل صحيح منعا للتسرب، والتأكد من غلق الغاز من المقبض على الماسورة أو جانبها.

عند انقطاع الكهرباء:

- في حال انقطاع التيار الكهربائي، استخدم المصابيح أو الفوانيس التي تعمل بالبطارية بدلاً من الشموع إن أمكن، لأنها قد تؤدي إلى حرائق منزلية.

- إذا كنت تستخدم الشموع، فلا تتركها مضاءة أبدًا دون رقابة، أما إذا كنت تستخدم المولدات فابعدها 15 مترا على الأقل من أي نافذة أو باب أو فتحة تهوية وفي مساحة لا تصل إليها الأمطار والثلوج.

- لا تستخدم المولد أو الأجهزة إذا كانت مبللة.

شوايات الغار

- يجب اختيار مكان جيد للتهوية وعدم تركها مشتعلة في لفترات طويلة في أماكن مغلقة.

- التأكد من وضعها على سطح ثابت ومقاوم للحرارة.

- يفضل تنظيف الشبكة باستمرار للتخلص من علامات الحرق التي يكون بداخلها غز ثاني أكسيد الكربون.

- عند الشواء، ابتعد قدر الإمكان عن النار ولا تقف لفترة طويلة أمام الدخان لفترة طويلة.