نجمات بصيحة الريش في 2021.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تربعت صيحة الريش على عرش الموضة، وتوجت فساتين النجمات في 2021، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

- هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي أحدث إطلالتها على انستجرام، تألقت بفستان جريء باللون الوردي، مزود بأكمام من الريش الكثيف، كما نسقت مع الإطلالة صندل باللون الأوف وايت مزين أيضا بالشراشيب.

- مايا دياب

وتألقت بفستان سك باللون الأسود، مزين بصيحة الريش عند منطقة الصدر.

- فيفي عبده

وارتدت الفنانة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43، اختارت فستانا باللون الأسود بأكمام طويلة وفتحة صدر مزينة بالريش الأسود بشكل دائري على الفستان.