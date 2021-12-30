الأرصاد تطالب بعدم الخروج.. 5 أفكار بسيطة للاحتفال برأس السنة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من موجة طقس غير مستقر خلال رأس السنة، إذ قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: "فيه تقلبات جوية والذروة غدا الجمعة، الاحتفال مع أسرنا في البيت أفضل بكتير".

شاهين قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "dmc"، أن طقس الجمعة عبارة عن تساقط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، موضحًا أن الأمطار تبدأ من أول اليوم وتكون على فترات متقطعة على مدار اليوم وتستمر حتى السبت والأحد وبعض المناطق إلى الإثنين.

ولذا نقدم لكم بعض الأفكار والنشاطات التي يمكن القيام بها في المنزل، احتفالا برأس السنة، وتجنبا لمخاطر النزول في هذا الطقس المتقلب.

- مشاهدة فيلم

تعد مشاهدة الأفلام من الأمور الممتعة والتي تكون سببًا في التجمع الأسري، فخلال فترة الأعياد والمناسبات تملأ شاشة التليفزيون الأفلام والمسرحيات التي يمكن مشاهدتها في الأوقات المختلفة، أو حتى يمكنك متابعة ما تريد من خلال المشاهدة عبر الإنترنت.

- اللعب مع الأصدقاء

أفضل لحظات حياتنا تكون مع الأصدقاء، لذا يمكن ممارسة بعض الأنشطة أو الألعاب التي تعتمد على الحركة والنشاط مع الأصدقاء مثل لعب (البلاي ستيشن).

- قراءة روايات وقصص

تأخذك الروايات إلى عوالم مجهولة بعيدة، بينما أنت جالس في مكانك، القراؤة تساعد على تنشيط الذهن، ويمكنك التمتع بالقراءة بطرق عديدة سواء عبر شاشة الكومبيوتر، أو الكتاب المطبوع أو حتى مسموعاً.

- حفل منزلي (دش بارتي)

تعد حفلات "الدش بارتي" من أمتع الأمور التي يمكن القيام بها في منزل مع الأصدقاء خلال هذه الأيام بمناسبة احتفالات الكريسماس، في لم تكن مخطط للخروج والتنزه خارج منزلك، حيث تناول كافة صنوف الأطعمة مع الأصدقاء، وقضاء وقت ممتع بداية من تحضير المائدة حتى الانتهاء من الحفل بجانب تبادل أطراف الحديث مع الحاضرين، كل ذلك يتسبب في قضاء يوم سعيد.

- سماع الموسيقى

إذا كنت من محبي الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، بالتأكيد هذا الاختيار سيكون المفضل لديك، فالأغاني المحببة لدينا جميعًا، وتكون سببًا في شعورنا بالسعادة، بالإضافة إلى إنها ترتبط بالذكريات المحببة لدينا، فيمكن الاستمتاع بها والقيام بأي نشاط آخر.