خضار يجب أن تأكله كل يوم لخفض ضغط الدم.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستطيع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يخفضوا مستوياته من خلال تحسين نظامهم الغذائي، منها الخضروات التي يمكن تناولها كل يوم لتقليل مخاطر الأعراض، وفقًا لموقع express.

تنسب بعض الأطعمة إلى خفض ضغط الدم في أقل من 24 ساعة، إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، أو كنت تريد ببساطة تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة في المستقبل، فثبت أن هناك عائلة من الخضروات تقلل من قراءة ضغط الدم.

ويعرض ارتفاع ضغط الدم، الملقب بـ "القاتل الصامت"، الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولن يدرك المصابين به أنهم مصابون، حيث لا تظهر أي أعراض على الحالة تقريبًا.

الطريقة الوحيدة لتحديد ضغط الدم هي إجراء اختبار مع طبيبك أو مع أخصائي رعاية صحية آخر مثل الصيدلي، والذي قد يصف بعد ذلك دواءً لخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى اقتراح بعض التعديلات على نمط حياتك.

ويعد تغيير نظامك الغذائي وإدخال المزيد من التمارين في روتينك من أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم، فإن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات مفيدًا لعدد من الأسباب، من الحفاظ على محيط الخصر لديك للتأكد من حصولك على الكثير من العناصر الغذائية من المكونات الطازجة والطبيعية.

وهناك مجموعة واحدة من الخضروات، على وجه الخصوص، لها الفضل في الحد من ارتفاع ضغط الدم الخطير، حيث تشير الأبحاث إلى أن الخضار الورقية الخضراء الغنية بالنترات يمكن أن تقلل من قراءة ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

وتشمل أمثلة الخضار الورقية الخضراء ما يلي:

-الكرنب

-الخس

-السبانخ

-السلق