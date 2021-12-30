الامارات | الثقافة في الإمارات 2021..انجازات عالمية تصدرها «اكسبو دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة في الإمارات 2021..انجازات عالمية تصدرها «اكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت دولة الإمارات خلال عام 2021، وهي تحتفل بمرور 50 عاما على قيامها، العديد من الإنجازات في القطاع الثقافي، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى العالمي، تصدرها النجاح المبهر في تنظيم «اكسبو 2020» دبي، الحدث الثقافي الأكبر عالميا، وما يتضمنه برنامج المعرض من فعاليات ثقافية وفنية فريدة من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل». ومن أبرز الإنجازات الثقافية للإمارات في عام 2021:

-«اكسبو 202».. دبي تبهر العالم

يتصدر تنظيم معرض «اكسبو 2020» دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا العام، حيث استطاعت أن تبهر العالم بالافتتاح الرائع للمعرض والذي كان محط أنظار العالم أجمع، إلى جانب ما يتسم به تنظيم المعرض من التزام كامل بسلامة زواره عبر تطبيق إجراءات السلامة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

استراتيجية للصناعات الثقافية والإبداعية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال هذا العام الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تُعَّدُ الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6 % في نهاية 2020 إلى 5% بحلول عام 2025. كما أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» «إطار دبي للإحصاءات الثقافية» الذي يضع توصيفاً وتصنيفاً إحصائياً محلياً لمجالات وأنشطة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة وفق المرجعيات والمعايير الدولية في هذا الحقل.

«الصقارة» و«الخط العربي»

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً تمثل في إعادة تمديد تسجيل ملف الصقارة للمرة الرابعة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة التربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ليصبح أجمالي الدول المشاركة 24 دولة من حول العالم، وذلك بعد انضمام 6 دول جديدة للملف. كما ساهمت في تسجيل ملف «الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو.

أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية

منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، التابعة لجامعة الدول العربية، الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، منصب سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها المنظمة هذا المنصب بهذه الصفة الرسمية.

وزراء الثقافة في ضيافة الإمارات

استضافت الإمارات فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، بحضور 21 وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة. كما استضافت فعاليات قمة اللغة العربية في دورتها الأولى، تحت شعار «حوار المجتمعات، وتواصل الحضارات».

الأسد الذهبي لجناح لإمارات

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات فوزه بجائزة الأسد الذهبي بعدما حقق أفضل مشاركة وطنية في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 2021، عن معرضه «أرض لدنة» الذي أقيم تحت إشراف القيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، من قبل لجنة تحكيم البينالي.

مركز دولي للتراث غير المادي في الشارقة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدّة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اتفاقية لإنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، بما يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي به.

أبوظبي مدينة الموسيقى

حصدت إمارة أبوظبي تصنيف «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وتم الإعلان عن هذا التصنيف من قبل «شبكة المدن المبدعة» التابعة لليونسكو، وهو مبادرة تم إطلاقها عام 2004 لتعزيز التعاون بين المدن التي تركز في خططها للتنمية الحضرية المستدامة على عنصر الإبداع.

«الشارقة للكتاب» الأكبر عالميا

تصدر معرض الشارقة للكتاب في دورته ال40 معارض الكتب باعتباره الأكبر عالمياً على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، متفوقا على معارض كتب دولية يزيد عمرها عن مئات الأعوام. على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، متفوقا على معارض كتب دولية يزيد عمرها عن مئات الأعوام. حيث شارك في البرنامج المهني للمعرض (مؤتمر الناشرين)، 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً من 83 دولة حضروا جميعهم إلى إمارة الشارقة.

مواصلة العمل في «جوجنهايم أبوظبي»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي عن مواصلة العمل رسمياً في مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي لاستكماله خلال عام 2025، الذي سيشكل عند افتتاحه أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في إمارة أبوظبي، والإضافة الأحدث ضمن مجموعة المتاحف الدولية التابعة لمؤسسة سولومون آر جوجنهايم.

دبي عاصمة للإعلام العربي 2021

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 51، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في القاهرة، على طلب دولة الإمارات التمديد لدبي عاصمةً للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.

عضوية اللجنة الدولية لحماية التنوع الثقافي

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي للفترة الممتدة بين (2021-2025) نظراً لما تمتلكه من مقومات أهلتها لأن تكون نموذجاً للتنوع الثقافي والحضاري.

مؤتمر عالمي للاقتصاد الإبداعي

استضافت الإمارات فعاليات المؤتمر العالمي للاقتصاد الابداعي بحضور المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أوزلاي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزيرة الثقافة الكولومبية أنجليكا مايولو.

اكتشافات أثرية جديدة

شهد عام 2021 مزيد من الاكتشافات الأثرية المهمة مثل اكتشاف عدد من التماثيل الأثرية على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات كالجمال والخيول، في موقع تل أبرق، الذي يعود تاريخه إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. واكتشاف كنز من العملات الأثرية في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة،

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