شعور في لسانك يشير إلى مستويات منخفضة من فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد دور فيتامين ب 12 مهاما في الحفاظ على الجهاز العصبي، لذا يجب دائمًا مراقبة المستويات، فيمكن أن تؤدي تركيزات B12 دون المستوى الأمثل إلى حدوث تسونامي من المضاعفات الصحية، لكن اكتشاف العلامات المبكرة يمكن أن يساعد في منع ذلك.

وقد تشير إحدى العلامات في اللسان إلى أن مستويات الفيتامين منخفضة، وفقًا لموقع express.

وفيتامين ب 12 هو قابل للذوبان في الماء وموجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، لكنه غير موجود بشكل عام في الأطعمة النباتية، ويؤدي نقصه إلى إتلاف النهايات العصبية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض متعددة الحواس في جميع أنحاء الجسم.

وغالبًا ما يتركز الشعور بالوخز في الأطراف ولكنها قد تظهر أحيانًا في اللسان أيضًا، كما يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 بطيئًا في التطور، وغالبًا ما تتفاقم الأعراض بمرور الوقت.

يتم تخزين المغذيات بشكل رئيسي في الكبد، ويمكن أن تحافظ في كثير من الأحيان على الجهاز العصبي لسنوات بعد الامتصاص، وقد يكون من الصعب تشخيص النقص لعدد من الأسباب، ولكن بشكل أساسي لأن الأعراض تتغير باستمرار.

وغالبًا ما يضع الأشخاص إشارات تحذيرية لتقدم العمر، على سبيل المثال، الإرهاق وفقدان الذاكرة، كما ينشأ الضرر عادةً عندما تتلف الأعصاب، وهو ما يُعرف بالاعتلال العصبي المحيطي.

قد يكون من الصعب إصلاح الضرر الذي يحدث في المراحل اللاحقة من اعتلال الأعصاب المحيطية أو عكسه، لذلك لا ينبغي أبدًا تجاهل علامات الإنذار المبكر، وتشمل هذه عادة الدبابيس والإبر التي يمكن أن تظهر في اللسان.

ووفقًا لموقع "هيلث لاين" الطبي، فإن انخفاض مستويات فيتامين ب 12 أو فيتامين ب 9 يمكن أن يجعل لسانك مؤلمًا ومتورمًا ويؤثر على حاسة التذوق لديك، فقد يكون لديك أيضًا إحساس بالوخز في اللسان وفي يديك وقدميك.

ويمكن أن تشمل الأعراض الإضافية التي تظهر على اللسان اللون الأحمر والتورم، مع ملمس ناعم.

-هؤلاء عرضة للخطر

غالبًا ما يرتبط نقص الفيتامين بالنظام الغذائي، حيث يتعرض النباتيون لخطر كبير، كما أن هناك أسباب أخرى أيضًا، منها جراحة إنقاص الوزن لأن تلك العمليات يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على استخلاص فيتامين ب 12 من الطعام.

وقال موقع "هارفارد هيلث"، التابع لجامعة هارفارد إن الحالات التي تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، مثل الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون، يمكن أن تسبب مشكلة B12.

وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام عقاقير الحرقة الموصوفة بشكل شائع، والتي تقلل من إنتاج الحمض في المعدة (الحمض اللازم لامتصاص فيتامين ب 12"، ويضيف الموقع أن كبار السن أكثر عرضة للنقص أيضًا بسبب انخفاض إنتاج حمض المعدة

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه يمكن معالجة حالات النقص الحاد في B12 بالمكملات أو الحقن المتاحة، التي تعتبر فعالة جدًا في رفع مستويات فيتامين ب 12 ، ويصفها الطبيب ويتم إعطاؤها في العضل.

ونصحت الهيئة أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يأكلوا الخبز والحبوب خاصة المدعمة بفيتامين B12 لتجنب النقص.