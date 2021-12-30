البطانية تهدد حياة طفلك: «متخليش برد الشتا يأذيه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع أيام البرودة الشديدة، ترغب الأمهات في أن يشعر طفلها بالدفء، خاصة في المراحل العمرية الأولى التي يكون كل التركيز والاهتمام على الطفل، إذ تأخذ بعضهن الطفل إلى جانبها عند النوم، والأخريات تحاول تدفئته بوضعه داخل البطانية، دون معرفة هل يمكن أن تسبب ضررا على الطفل أم لا؟

مخاطر نوم الأطفال ببطانية في الشهور الأولى

ويستعرض موقع «Very Well Family»، المخاطر العمرية الشائعة لنوم الطفل بالبطانية في المراحل العمرية الأولى فيما يلي:

- متلازمة موت الرضيع المفاجىء

وهي موت الرضيع خلال النوم دون أسباب واضحة، ربما يكون بسبب الاختناق، ويتمحور السبب غالبا في بيئة النوم.

- مشكلات في النوم

قد يعاني الطفل من صعوبة في النوم، عند استبدال البطانية التي يرتديها بالأخرى التي توضع فوقه، بالإضافة إلى أنها قد تعوق حركته خلال النوم، ما يسبب له الشعور بالقلق وعدم الارتياح.

- ارتفاع درجة الحرارة

يعتبر ارتفاع درجة الحرارة من الأسباب الرئيسية لقلق نوم الأطفال ليلًا، ما يسبب قلق الأمهات بشأن أطفالهن، ومحاولة خفض درجة حرارتهن باتباع النصائح الطبية، لكن قد يتطور الأمر، لذلك يفضل استخدام البطانية القابلة للارتداء.

نصائح لمساعدة طفلك على الدفء في الشتاء

- حافظي على تغطية رأس طفلك، ويديه بواسطة القبعات الناعمة، والقفازات الخفيفة، بالإضافة إلى الحفاظ على دفء قدميه باستخدام الجوارب القطنية.

- يلزم الانتظار حتى يكمل طفلك عامًا من ولادته، وبعد ذلك يمكنك استخدام البطانية لتدفئته.

- حافظ على دعم طفلك بالملابس الشتوية المناسبة، وارتداء طبقات رقيقة من الملابس.

- يلزم ضبط درجة حرارة الغرفة، وإبقاءه في غرفة آمنة ومريحة، مع إغلاق النوافذ جيدا وتغطيتها بالستائر، ويجب أن تلائم درجة حرارة الغرفة جسم شخص بالغ يرتدي ملابس خفيفة.

- سخني سرير طفلك قبل وضعه عليه، يمكنك وضع زجاجة من المياه الساخنة قبل نصف ساعة، أو وسادة لتدفئة السرير قبل وضعه عليه بنصف ساعة.