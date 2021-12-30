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المواظبة على التمارين تفيد الأطفال المصابين بالروماتيزم

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أن ممارسة بصورة منتظمة تفيد الأطفال الذين يعانون من الروماتيزم، نظرا لأنها تعمل على تحسين القدرة على التحمل وتقوية العضلات، ويجب موائمة مقدار التمارين وفقا لمرحلة المرض.

وأوصى الأطباء الألمان بإجراء تقييم فردي للياقة البدنية، ومن الأفضل استشارة طبيب أطفال متمرس أو متخصص في أمراض الروماتيزم، والذي يقوم بتنسيق عملية العلاج بأكملها، وعادة ما يتم تشخيص التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب في عمر من سنتين إلى خمس سنوات، وعند الإصابة بهذا المرض تصبح المفاصل منتفخة ومتصلبة.

ومع اتباع العلاج المناسب يتمكن الأطفال، الذين يعانون من التهاب المفاصل، من التمتع بحياة مشابهة لأقرانهم على مدار ثلاث سنوات، ولكن بدافع القلق قد تسوء حالتهم المرضية عندما يتحركون بدرجة أقل بكثير من أقرانهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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