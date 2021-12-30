5 نصائح للتخلص من تشتت التفكير.. «ضع خطة لليوم قبل بدايته»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات بسيطة في التركيز، وتظهر عليهم بعض الدلالات مثل نسيانهم دائمًا للمفاتيح الخاصة بهم، وعدم تذكر أسماء الأشخاص، والتشتت في التصرفات؛ إذ أنها مشكلة يعاني منها الكبار والصغار أيضا، ما يؤثر عليهم نفسيا، وقد يضعهم في موقف محرج مع المحيطين بهم.

وترصد «هن» في الموضوع التالي طريقة التخلص من تشتت التفكير، وفقا لموقع «Life Hack» فيما يلي:

- التحكم في العادات السيئة

حاول التحكم في عادتك اليومية، وامتنع عن المشتتات الإلكترونية مثل التلفاز، والهواتف، وركز على اتباع نظام غذائي صحي منتظم، بالإضافة إلى الحفاظ على النوم الجيد، سيساعد ذلك في الشعور بالاسترخاء واستعادة التركيز.

- ضع خطة لليوم قبل بدايته

عندما تستيقظ قبل أن تخوض أعمالك خلال اليوم، خصص القليل من الوقت لتحديد ما تريد فعله لإدراة وقتك، وتحديد ما تريد فعله حقا، وما يؤجل ليوم آخر، يساعد ذلك في الحفاظ على عدم التوتر، وبالتالي التركيز.

- جهز المكان الذي تجلس به، وحدد الوقت

عندما تؤدي مهاما تتطلب تركيزا كبيرا منك، جهز المكان الذي تجلس به، وتجنب العوامل التي تشتت التركيز، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الوقت الخاص بإجراء المهام المختلفة، سيساعد ذلك في التوجيه لأداء المهام بسرعة، وتمنع تراكم الأعباء عليك.

- التأمل

خصص وقت في يومك للتأمل؛ إذ يساعد ذلك على التخلص من الأفكار التي تسلب التركيز، لذا حاول دائمًا الجلوس في مكان هادىء تماما لمدة 5 دقائق خلال اليوم، لا يمكن استيعاب الأمر في البداية ولكن ستعتاد على فعله عند رؤية النتائج الإيجابية.

- حافظ على تقديم الدعم لنفسك

يمكنك اتباع أسلوب مكافئة النفس، عندما تجري المهام التي حددتها لنفسك، كافىء نفسك بشيء تحبه، ستساعدك المحفزات النفسية في المحافظة على تفكيرك.