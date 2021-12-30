نصائح للتعامل مع الشريكة البخيلة عاطفيا.. 3 حلول جوهرية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«الست ميعبهاش إلا جمالها.. والراجل ميعبوش غير جيبه»، أمثال شعبية تطرق الأسماع كثيرا في المجتمعات المصرية؛ إذ ينحصر الأساس لبناء بعض العلاقات بين الرجل والمرأة بالنظر إلى ما يملكه الأول من أموال، والأخرى على مقياس الجمال، حتى ينصدم كل منهما بعد ذلك بالصفات التي تتواجد في الآخر، بعد سنوات من الزواج، وقد يعجز كلاهما عن التصرف الصحيح، وقد يصل الأمر إلى حد الانفصال.

الشاب الأربعيني يشكو من بخل مشاعر زوجته

يقول أحمد ياسين، البالغ من العمر 43 عاما لـ«هن»: «أنا مراتي بخيلة معايا في المشاعر جدًا، وبعبرلها عن مشاعري دايمًا، بس مش بتسمعني كلام حلو، مع إن هي كويسة مع الأولاد، مش عارف العيب فيا ولا ايه؟».

إزاي تتعامل مع بخيل المشاعر؟

هناك العديد من النصائح يقدمها موقع «Very Well Life»، للتغلب على مشكلة البخل في المشاعر أو جفافها من كلا الطرفين، فيما يلي:

- اعتمد على المشاركة في العلاقة

يلزم على الأزواج، والمرتبطين عامًة منح بعضهم البعض نفس القدر من الجهد، والتقدير، والعاطفة، لذا إذا كنت مع شخص يعاني من مشكلة في المشاركة، فلا تبالغ في شعورك بعدم الارتياح أمامه وحاول التحدث معه بهدوء حول المشكلة.

- عبر عن مشاعرك تجاه الشريك

ابحث عن الأشياء التي يحبها شريك وقدمها له، مع التحدث بلطف إليه والتصريح بمشاعرك تجاهه على مدار الوقت، ويعتبر ذلك أفضل الحلول لفهم الطرف الآخر؛ إذ أن إحدى الطرق لتعليم الأشخاص الطريقة المفضلة للتعامل معك، هي معاملتهم بنفس الطريقة.

- تحدث مع الشريك عن ما يزعجك

للتغلب على مشكلات العلاقات، يلزم عدم أخذ قرارات بشكل فردي، والتحدث مع الشريك أولا، خاصة أنه أحيانا يفعل الأشخاص تصرفات دون قصد منهم، ربما يرجع لصفات في الشخصية بعينها، لذا التصرف الصحيح عند رفضك لشيء يفعله الشريك، هو التصريح له بذلك، ومنحه الفرصة لمعرفة ما تشعر به، ومحاولة إيجاد الحلول لضمان اسمرار علاقتكما معًا.