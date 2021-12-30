هذه المادة لها مفعول السحر لجمال البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك بعض المواد لها مفعول السحر لجمال البشرة ومنها حمض الهيالورونيك والكولاجين وحمض الأزيليك.

فوائد حمض الأزيليك

يعتبر حمض الأزيليك سلاحا فعالا في معالجة بعض مشاكل الجلد مثل البقع الصبغية وعلامات البثور، كما أنه فعال ضد حب الشباب، ويجعل البشرة أكثر نعومة ويضمن بشرة موحدة المظهر، وبالإضافة إلى ذلك فإنه مناسب لجميع أنواع البشرة.

ويعمل الحمض مثل كوسيلة تقشير خفيف للبشرة؛ حيث ينظف المسام وبالتالي ينقي سطح الجلد، ويحتوي الحمض على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تمنع من خلالها التأثيرات البيئية التي يمكن أن تسبب التهيج والصدمات، ويمتاز حمض الأزيليك أيضا بأنه مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات، وبالتالي يتم منع الشوائب وظهور البثور أو الرؤوس السوداء.

ومع ذلك في حالة الأمراض الجلدية الخطيرة أوصت المجلة الألمانية باستشارة طبيب الأمراض الجلدية، وبناءً على المشورة الطبية، يمكن بعد ذلك وصف منتج يحتوي على تركيز أعلى من حمض الأزيليك إن لزم الأمر.