مراهقة تتمكن من تناول الطعام المتنوع.. عاشت على الجبن 16 عاما (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد سنوات طويلة من عدم تذوق الأطعمة المختلفة بخلاف الجبن بأنواعها، تمكنت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، من تناول أول عشاء لها، قبل أيام خلال الاحتفالات بأعياد الكريسماس، بعد أن قضت أعوام طويلة تكافح خلالها، رهبتها من تناول الطعام المتنوع.

تفاصيل تناول الفتاة أول وجبة غذائية متنوعة

تقول الفتاة الكندية التي تدعى جرايسي رود، إنها تناولت وجبتها الغذائية المتنوعة الأولى، في احتفالات عيد الميلاد الأخير، بعد أن قضت حياتها وهي تعيش شعور الرهبة من تناول الطعام؛ إذ كانت غير قادرة على تناول أي شيء، باستثناء شطائر الجبن المنتشرة.

وقالت والدتها التي تدعى «جولي»، إن تجربة ابنتها للأطعمة الجديدة يعد أمرًا أشبه بالمعجزة، فهي اعتادت منذ تناولها الطعام في مراحل عمرها الأولى على الحصول على شطائر الجبن بأنواعها فقط، لكن في عيد الميلاد هذا العام أكلت عشاء تقليدي تكون من الدجاج والمشاوي والخضار المشوي، فكان من المدهش بالنسبة لها أن تشاركها ابنتها هذا العام طعامهم.

إصابة غيرت حياة الفتاة

وبحسب تصريحات الأم لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن ابنتها أصيبت بحالة من الجفاف الشديد عندما كانت في طفولتها، وسرعان ما نقلت إلى المستشفى، متابعة: «لم تستطع ابنتي الاحتفاظ بأي شيء في معدتها بعد تلك الأزمة، تغير تناول طعامها تمامًا واستمر نظامها الغذائي على هذا الحال بتناول شطائر الجبن فقط، وكانت تصاب بنوبات هلع عند إعطائها أي شيء سوى شطيرة الجبن».

عند بلوغ الفتاة الكندية عامها الـ15، أي قبل عام، اكتشفت هي ووالدتها عبر الإنترنت حالة مرضية تسمى اضطراب تناول الطعام المتجنب للراحة «ARFID»، ومن ثم جرى عرضها على طبيب متخصص، وبعد عدة جلسات بدأت في تناول الأطعمة المختلفة، كالبيتزا واللحوم والمعجنات.