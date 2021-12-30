10 أفكار للاحتفال بـ ليلة رأس السنة 2022.. و3 أماكن خروجات لـ«السناجل»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ساعات قليلة، ويبدأ العام الميلادي الجديد 2022، الذي ينتظره الجميع لقضاء وقت مختلف في أماكن عدة، إذ لا يقتصر الخروج في ليلة رأس السنة على المتزوجين فقط، بل يخطط الأصدقاء والأسر لقضاء سهرة ممتعة، لذا يبحث الجميع عن أماكن مختلفة لقضاء يوم رأس السنة، ويستعرض «هن» خلال التقرير التالي أبرز الأماكن لقضاء يوم رأس السنة.

أفكار خروجات يوم رأس السنة لـ«السناجل»

- المولات

من الخيارات الجيدة لقضاء يوم رأس السنة، وذلك بسبب الديكورات المختلفة.

- الشيخ زايد

من الأماكن التي يمكن اختيارها لقضاء يوم رأس السنة، إذ تتميز بمجموعة من الديكورات المدهشة، لذا يزيد الإقبال عليها يوم رأس السنة.

- برج القاهرة

من الخيارات المميزة وغير المكلفة لقضاء يوم رأس السنة.

- شارع المعز

يمتلىء شارع المعز بالديكورات المميزة في هذا اليوم، لذلك يمكن قضاء يوم مميز في شارع المعز.

أفكار لقضاء سهرة مميزة في المنزل

- اختيار فيلم مفضل لمشاهدته يوم رأس السنة.

- التقاط الصور ومشاركتها مع الاصدقاء.

- إغلاق الأنوار وبدء العد التنازلي للعام الجديد.

- إعداد وجبة شهية في المنزل.

- إحضار آيس كريم بالنكهة المفضلة.

- إعداد جلسة دردشة شيقة مع الأصدقاء يوم رأس السنة.

- اجمع أصدقائك في منزلك يوم رأس السنة لقضاء يوم ممتع ومختلف معهم.

- يمكن كنوع من التغيير عمل فيديو قصير لأبرز اللقطات واللحظات خلال هذا العام، لمشاهدتها.

- تزيين المنزل.

زينة رأس السنة من أهم الأشياء المميزة التي تضفي شعور مختلف في المنزل، لذلك يمكن الحرص على تزيين المنزل يوم رأس السنة، مما يضفي جو مختلف بديكورات وزينة ملونة.

- الأكل المفضل

اختيار وجبة مفضلة وتحضيرها في هذا اليوم، كنوع من التجديد والاختلاف.