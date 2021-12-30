توقعات الأبراج وحظك اليوم 30-12: تستطيع التخلص من كل شيء يزعجك.. وتحذير من الاستغلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.

مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.

مالياً: ستتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور : بشرة جديدة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك مع شريكك، فكن مستعداً.

مهنياً: الفترة الماضية تعبت كثيراً، لذا لقد حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : تشعر أنك بذلت مجهوداً كبيرا في علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: ابتعد عن الأشخاص المتشائمين، ولا تقلق سيكون كل شئ على ما يرام.

مالياً:تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : سوف تصلك رسالة سعيدة، ربما من صديق قديم، سيكون لها دلالة مهمة في الأيام القادمة.

مهنياً: شخصيتك القيادية تزيد من المسؤوليات لديك، لذا حاول استغلال ذلك في تطوير نفسك.

مالياً:تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : شخصيتك الطيبة تجعل أسرة شريكك يحبونك، ولكن احذر ممن يحاولون استغلال ذلك.

مهنياً: لقد عملت بإجتهاد الفترة الماضية، لذا سيتم مكافئتك هذا الأسبوع.

مالياً:كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تحتاج للاسترخاء، لذا فكر في إجازة طويلة مع شريكك تعيد فيها ترتيب أولوياتك.

مهنياً: حاول التركيز والهدوء وابتعد عن الشكوى.

مالياً:كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : أسبوع مليء بالأجواء السعيدة مع شريك حياتك.

مهنياً: يجب عليك أن تعيد علاقتك بزملاك في العمل مرة أخرى.

مالياً:لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تمتلك عاطفة كبيرة تجاه شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تستخدم التكنولوجيا في شغلك، ستساعدك كثيراً.

مالياً:حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس : ستشعر بالقليل من العزلة، فحاول أن لا تستسلم لذلك.

مهنياً: لديك العديد من المقابلات في العمل، فكن مستعدا.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

-برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : حياتك العاطفية ستكون في أحسن حالاتها.

مهنياً: يمكنك تطوير أفكارك وتغيير حياتك، فكن متفائلا.

مالياً:ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : لقد بذلت مجهوداً كبيرا في حياتك العاطفية.

مهنياً: الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد في عملك.

مالياً:تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.

مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.

مالياً:حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.