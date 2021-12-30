بالصور.. أغرب 7 اتجاهات غذائية لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائمًا ما يترك الطعام اللذيذ تأثيرًا رائعًا في أذهاننا، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، في عام 2021، كان لدينا اتجاهات غذائية جديدة وكان بعضها غريبًا جدًا بحيث لا يمكننا أبدًا نسيانها.

في هذا التقرير قمنا بتجميع اتجاهات الطعام الأكثر غرابة لعام 2021، وفقا لموقع timesofindia.

ماجي ميلك شيك

في عام 2021، تم إجراء العديد من الابتكارات الغذائية الغريبة وأكثرها إثارة للصدمة كان ماجي ميلك شيك.، وهي إضافة الشوربة إلى ميلك شيك.

الذرة الحلوة بالشوكولاتة

ظهر مقطع فيديو بواسطة مدوِّن الفيديو عن الطعام أنيكات لوثرا في قائمة أغرب اتجاهات الطعام لعام 2021، حيث عرض بائع لأطعمة الشوارع في دلهي بالهند وصفة غريبة للذرة الحلوة مع الكريمة وصلصة الشوكولاتة والماسالا مع عصير الليمون.

أوريو باكودا

كثير منا يحب الأوريو شيك، لكن هل هناك من يرغب في تجربة الأوريو باكودا، في مقطع فيديو تم نشره على إنستجرام، شوهد بائع وهو يخفق العجين من دقيق الحمص ومسحوق الخبز والملح، ثم يغمس بسكويت الأوريو فيه ويقليه في الزيت الساخن.

جولجابا دجاج بالزبدة

طبق غريب ظهر على تويتر بواسطة مدونة على تويتر تدعى ديفيلنيا، حيث تظهر الصورة طبق جولجابا عادي محشو بالدجاج وتعلوه قطع المعكرونة.

ماجي بالشوكولاتة

وصفة غريبة لمزيج من شوربة الماجي والآيس كريم بالشوكولاتة، حيث تم غلي الماجي ثم سحق الأوريو ووضع الآيس كريم بالشوكولاتة فوقها.

فطيرة الفواكه المجففة والجبنة

تم نشر مقطع فيديو على يوتيوب يظهر فيه بائع وهو ينشر عجينة الدوسة ثم يضيف الزبدة إليها، بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم والفليفلة والملفوف وصلصة جوز الهند، بعد ذلك يضيف البانير المبشور والكاجو والزبيب والغارام ماسالا، ثم يخلطها جميعًا ويغطي النصف الآخر من العجينة ويزينها بأوراق الكزبرة والكرز والجبن المبشور.

مصاصة بسكويت الشاي

نشر مدون طعام الوصفة الغريبة لمصاصة بسكويت الشاي، ولإعدادها تحتاج إلى سحق علبة من البسكويت، وصنع الشاي (باستخدام الحليب والسكر وأوراق الشاي)، اتركه ليبرد، ثم اسكب الشاي في قالب المصاصة وأضف طبقة من البسكويت، ثم جمدها في الثلاجة.