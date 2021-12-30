طريقة عمل كيكة رأس السنة 2022...«وصفة هتبهرك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتفل الكثير حول العالم بـ رأس السنة الميلادية الجديدة بطرق مختلفة، ويعد إعداد الحلويات وخاصة الكيكة من أهم مظاهر الاحتفال الشائعة داخل البيوت المصرية، لما لها من مذاق مميز، ويجرى تحضيرها خلال وقت قصير لايتجاوز الـ15 دقيقة، لذا سنتعرف خلال السطور التالية على طريقة عمل كيكة رأس السنة 2022، بوصفة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج «بالصحة والراحة»، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل كيكة رأس السنة 2022

ولتتعرف على طريقة عمل كيكة رأس السنة 2022، لابد من تحضير المكونات والمقادير الآتية:

المكونات

كيكة وسط فانيليا.

1 كيلو شوكولاتة بيضاء مبشورة.

مقرمشات عيدان مالحة.

سبرنكلز.

شوكولاتة سايحة.

كريم شانتي.

توت أحمر.

خطوات عمل كيكة رأس السنة 2022

- تغطى الكيكة بالكريم شانتي.

- ترش الكيكة من الوجه والجوانب بالشوكولاتة المبشورة البيضاء.

- تسيح الشوكولاتة البيضاء وتغمس بها أعواد المقرمشات وتترك تتماسك.

- يسيح القليل من الشوكولاتة البيضاء، ويشكل منه شكل شجر على أعواد المقرمشات.

- ترش بالفورماسيل وتترك لتتماسك.

- يزين الوجه بشجر الكريسماس والتوت الأحمر​.

طريقة عمل كب كيك الكريسماس

يستعرض «هُن»، طريقة عمل كب كيك الكريسماس، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج «حلو وحادق» على سي بي سي سفرة.

المكونات

كوب زيت.

2 كوب سكر.

4 بيضات.

كوب لبن.

3 كوب دقيق.

باكو بيكنج بودر.

رشة ملح.

فانيليا.

كريمة مخفوقة.

لون أخضر.

سبرينكلز.

خطوات عمل كب كيك الكريسماس

- الخطوة الأولى: خلط الزيت واللبن والبيض والسكر والفانيليا.

- إضافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح.

- وضع الخليط في قوالب الكب كيك، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- تزيينه بكريمة المخفوقة الملونة باللون الأخضر والسبرينكلز وتقديمها باردة.

حلويات الكريسماس المميزة

تورتة الكريسماس.

كب كيك شجر الكريسماس.

كوكيز فانيلا.

كريسماس لوج.

بسكويت بالعسل الأبيض للكريسماس.