الامارات | «كتب اليافعين» يزوّد مكتبة القلب الكبير بـ 550 كتاباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «كتب اليافعين» يزوّد مكتبة القلب الكبير بـ 550 كتاباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن مبادرته «كان يا ما كان»، 550 كتاباً في مختلف المعارف والعلوم لمكتبة القلب الكبير في المخيم الإماراتي الأردني بمنطقة مريجيب الفهود، المكتبة الأولى من نوعها التي أنشأتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في عام 2014 بهدف المساهمة في توفير بيئة تدعم نشأة سليمة للأطفال اللاجئين عن طريق القراءة.

جاء ذلك، خلال زيارة نظمتها مبادرة «كان يا ما كان» لوفد من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إلى المكتبة في الأردن، حيث تستكمل المبادرة جهودها في جمع الكتب من المجتمع المحلي وتوزيعها على الأطفال واليافعين في المناطق التي تعاني الأزمات حول العالم.

والتقى الوفد عدداً من القائمين على مكتبة القلب الكبير، وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك، والمشروعات وورش العمل التي يمكن العمل عليها للمساهمة في تحقيق رسالة المكتبة في إنشاء جيل واعٍ من الأطفال اللاجئين، وخلق بيئة معرفيّة تعزز تنمية مناطق إيواء اللاجئين، وترسخ ركائز تطوير تلك الفئة التي توليها مبادرة «كان يا ما كان» كامل عنايتها لتكون عنصر بناء ورقي في مجتمعاتها.

وقالت رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «تمثل المعرفة واحداً من عناصر التنمية التي تحتاج إليها المجتمعات عامة، ومجتمع اللاجئين على وجه الخصوص، فهي الضامن الذي يكفل إيجاد بيئة صحية ينعم فيها الطفل اللاجئ بحقوقه في تحصيل العلوم والمعارف، التي تعد من أبرز الحقوق التي ينادي بها المجتمع الدولي للأطفال، ويحرص (المجلس الإماراتي لكتب اليافعين) من خلال مبادرة (كان يا ما كان) على أن يظل مساهماً بارزاً في إمداد مجتمع اللاجئين بما يعزز البيئة التعليمية للأطفال».

• المبادرة توفر بيئة لنشأة سليمة للأطفال اللاجئين عن طريق القراءة.

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