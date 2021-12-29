حسب برجك.. أفضل طرق الاحتفال برأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما هو نوع الاحتفال المفضل لديك في رأس السنة ؟ هل تفضل الأنشطة الجماعية، أم تناول الطعام مع شخصك المفضل، وعند النظر إلى الأبراج ستلاحظ أن كل برج له طريقته الخاصة للاحتفال، هذا ما نستعرضه وفقا لموقع "Reader.s Digest".

1- برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):

يمتلئ برج الحمل بالطاقة والحيوية، لذا فهم يفضلون الاحتفال برأس السنة من خلال ممارسة الألعاب مثل ألعاب الطاولة أو الألعاب الجماعية وأي نشاط ألعاب تنافسي.

2- برج الثور (20 أبريل - 20 مايو):

يفضل مواليد برج الثور الراحة والدفء لذا سيقومون باستضافة أصدقائهم وعائلتهم في رأس السنة لمشاهدة فيلم وتناول المشروبات الدافئة مثل الكاكاو الساخن والمشروبات الساخنة.

3- برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):

الجوزاء من الأبراج التي تفضل الاحتفال برأس السنة عن طريق البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون وتناول وجبات خفيفة مثل الحلوى والفشار.

4- السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

مواليد هذا البرج يفضلون تزيين المنزل حفلة وإعداد الحلوى والوصفات اللذيذة لأفراد المنزل.

5- برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس):

يفضلون مواليد برج الأسد الذهاب إلى المسرح للاحتفال برأس السنة.

6-برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

يفضل مواليد برج العذراء التجول مع مجموعة من أصدقائهم وإحضار بعض الهدايا إلى عائلتهم.

7-برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر):

يحب الموسيقى لذا فهو يفضل حضور حفل غنائي لمطربه المفضل وتناول الأطعمة المفضلة.

8- برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر):

يحب الأشياء المظلمة والغامضة، سيستمتع مولود برج العقرب بشكل خاص بالحصول على بعض الأفكار الجديدة، لذا شارك في حفل مع عدة أشخاص حتى يتمكن الضيوف من فتح آفاق جديدة وغامضة في العام الجديد.

9-القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

القوس سيستمتع باستضافة أصدقائه وتناول العشاء معهم.

10- برج الجدي (21 ديسمبر - 20 يناير):

إذا كنت من مواليد برج الجدي، قم بدعوة أصدقائك وعائلتك للاحتفال داخل المنزل.

11- برج الدلو (21 يناير - 18 فبراير):

يميل مواليد برج الدلو إلى الخروج في الهواء الطلق والتنزهه مع أصدقائهم وشركائهم.

12- برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

يفضل مواليد برج الحوت، قضاء عطلة رأس السنة في الترفيه عن أنفسهم والذهاب إلى الساونا والسابا.