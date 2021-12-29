طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة.. «مش هتفك منك تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«كفتة البطاطس باللحمة المفرومة».. من أشهى الأكلات التي يعشقها المصريون في الغداء، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها داخل المنزل بجانب الأطعمة الأخرى وخاصة مع المكرونة والأرز بمختلف الطرق وخاصة في فصل الشتاء، لذا تعرض «هن» طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كفتة بطاطس باللحمة المفرومة

- مقادير عمل كفتة بطاطس باللحمة المفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بطاطس مسلوقة مهروسة

زيت بصل مبشور

دقيق

كزبرة خضراء

بهارات

بابريكا

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير كفتة بطاطس باللحمة المفرومة خطوة بخطوة

تخلط اللحمة المفرومة مع الكزبرة والبصل والبابريكا والبهارات والملح والفلفل.

تضاف البطاطس المسلوقة المهروسة ويقلب الخليط.

تشكل أصابع أو كرات ثم تقلب في الدقيق وتقلى في الزيت.

يمكن بعد تشكيل الكفتة أصابع رصها في صينية ورشها بالزيت وتوضع في الفرن حتى تشوى ثم تقدم.

بطاطس مشوية بالأعشاب

- مقادير عمل بطاطس مشوية بالأعشاب

بطاطس

زعتر

بقسماط

كمون

زيت زيتون

ثوم

روزماري

بابريكا

ملح – فلفل

- طريقة تحضير بطاطس مشوية بالأعشاب

افرمي الثوم مع زيت الزيتون مع الأعشاب، وأضيفي البابريكا والبقسماط.

قطعي البطاطس شرائح عريضة، ثم تبليها بالخليط.

اشويها على الشواية ثم قدميها.

طريقة عمل بطاطس بالكريمة

- مقادير عمل بطاطس بالكريمة

بطاطس

بصل

جبن شيدر

جبن موتزريلا

كريمة لباني

2 بيضة

لبن

جبنة رومي

بقدونس

زعتر

فلفل ألوان

جوزة الطيب

زبدة

ملح – فلفل

- طريقة تحضير بطاطس بالكريمة

ادهني طاجن الفرن بقليل من الزبدة، ثم ضعي فيه قليل من الثوم والبصل المفروم.

قطعي البطاطس شرائح ورصيها في الطاجن.

ضعي على وجهها قليل من الزبدة والزعتر والبقدونس المفروم والفلفل الألوان.

اخلطي البيض مع الكريمة مع اللبن وضيفيهم إلى البطاطس.

رشي على وجهها أنواع الجبن الثلاثة.

ادخليها فرن ساخن حتى تنضج وقدميها ساخنة.