احمي يداكي من الجفاف والتشقق في الشتاء بخطوات بسيطة.. نعومتهما رمز الأنوثة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، لا تكون بشرة الوجه وحدها، المعرضة للجفاف والتقشر، إذ تصاب اليدين اللتان تعد نعومتهما رمزا للأنوثة أيضا، بنفس المشكلة، وفي كثير من الأحيان، بل تكون مضاعفة، بسبب غسل الأطباق بشكل متكرر، أو الاضطرار إلى استعمال الماء، وتفاديا لتلك المشكلة المؤرقة لأغلب الفتيات، يقدم موقع «medicalnewstoday» الطبي، روتين سهل لحماية جلد اليدين.

نصائح لحماية اليدين من الجفاف في الشتاء

واقي الشمس

في فصل الشتاء ينسى الكثيرين وضع واقي من الشمس على اليدين، مع الحرص على التعرض للأشعة بشكل أكبر من الصيف، للحصول على الدفء، وبالتالي يكون الضرر الواقع أكبر، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة، توزيع الماد الواقية من أشعة الشمس على كل اليدين لحمايتهما من الجفاف.

الترطيب

يجب استعمال كريم مرطب عميق، بعد كل مرة تتعرضين فيها لغسل يديك بالماء، وقبل النوم، وإذا لم يكن الكريم متوفرا، يمكن استعمال حلول بديلة طبيعية، كالزيوت، من أبرزها: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.

استعمال الصبار

الصبار من المواد الطبيعية الفعالة لمنح الجلد الترطيب المطلوب، بخلاف أنه يتمتع بخصائص تجعله مضادا حيويا فعالا للالتهابات، ومرطبا طبيعيا آمنا على البشرة.

الابتعاد عن الصابون

الصابون مليء بالمواد الكيميائية، التي تتسبب في جفاف اليدين وتشققهما، خاصة في فصل الشتاء، لذا يفضل استعمال غسول لليدين، مكون من مواد طبيعية.

استعمال القفزات

القفازات من الحلول الرائعة للذين يقضون وقتا طويلا بأيديهم في الماء، ويفضل استعمال القفازات المطاطية، لأن التعرض الطويل للمياه يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية في الجلد، وبالتالي جفافها، فتعمل القفزات كدرع واقي.

التقشير

ينصح خبراء العناية بالجلد بتقشير اليدين مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، للتخلص من الجلد الميت، الذي يعيق منتجات الترطيب من الوصول إلى الجلد بعمق، كل ما عليك فعله إحضار ملعقتين من السكر، وإضافة ملعقة من زيت الزيتون، وعمل «سكراب» بحركات دائرية لليدين، ومن ثم شطفها بماء فاتر، وترطيبها بكريم مرطب مناسب.

شوفان بالزيت

الشوفان يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتجديد شباب البشرة، فقط ضعي القليل من الشوفان، وضيفي عليه زيت الزيتون، واغمري يديك في هذا الخليط، لمنحهما الترطيب والتغذية اللازمة.