أشهى أكلات ليلة رأس السنة 2022.. «سهلة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ العد التنازلي لتحضير أشهى أكلات ليلة رأس السنة 2022، إذ تفكر السيدات فيما تحضره من وجبات لذلك اليوم احتفالًا بالمناسبة المميزة، تستعرض «هن» أكثر الوجبات تميزًا في ذلك اليوم، حتى يستطيع كل شخص تحضير الوجبة المناسبة له.

ترغب معظم الفتيات والسيدات التفنن في عمل الوجبات المختلفة في ذلك اليوم، إذ تتجمع أسرهن، ويتبادلن النكات ومشاهدة الأفلام، فتحتاج الأجواء تناول الوجبات اللذيذة والشهية، لذا تستعرض «هن» في الموضوع التالي أشهى أكلات ليلة رأس السنة 2022.

وجبات ليلة رأس السنة

هناك العديد من الوجبات الشهية التي يمكن إعدادها في ليلة رأس السنة، وفقًا لموقع «Country Living» فيما يلي:

- سمك السلمون المحمص

إذا كان سمك البحر، ثقيلًا على معدة بعض أفراد الأسرة، يمكن استبداله بوجبة السلمون المحمص، من خلال الآتي:

- أحضري قطع من السلمون.

- قومي بشويها برفق بالأعشاب والبهارات التي تضفي لها النكهات الشهية.

- البطاطس المهروسة

يمكن تجهيز البطاطس المهروسة الكريمية، وتكون مغطاة بقطع من الجبنة وتجهيزها بين الوجبات خلال اليوم.

- ترافلز شوكولاتة بجوز الهند

من أفضل الطرق لقضاء وقت ممتع خلال تداول النقاشات المختلفة، إحضار قطع الشوكولاتة، والاهتمام بالسكريات الخفيفة سهلة التحضير.

- مكعبات فاكهة التوت البري

تعتبر من الحلويات الموسمية شهية المذاق، والتي تعطي إحساس منعش عند تناولها، لذا احرصي على تقديمها لأسرتك.

- مقرمشات اللبن

احرصي على صنع المقرمشات في المنزل، وقدميها بجانب العصائر أو المشروبات الساخنة في منتصف الجلسات العائلية.

- ترايفل فواكه

يمكنك تحضير كيكة، ثم إضافة اللمسات الشهية بإضافة قطع الفواكه المختلفة، وضعيها في كاسات وقدميها لأسرتك.

- علب الفشار

احرصي على عمل الفشار بالنكهات المختلفة، وتقديمها إلى أسرتك عند مشاهدة التلفاز، أو أفلام السهرة، كما يمكن تناوله قبل أو بعد وجبة العشاء.