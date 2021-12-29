طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس بشكل صحي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القهوة الخضراء.. أحد الوصفات السريعة التي تساعد على التخسيس، إذ تعمل أحماض الكلوروجينيك على مساعدة الجسم في حرق الدهون وتقليل فعالية امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس.

طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس

المكونات

20 جراما من حبوب البن الأخضر.

300 مل من الماء الساخن.

لايوضع السكر في حال الرغبة في التخسيس.

خطوات تحضير القهوة الخضراء

طحن حبوب القهوة الخضراء، في مطحنة مخصصة للقهوة والحفاظ على الكثافة حسب الرغبة، واستخدام مطحنة ثقيلة وقوية حيث يصعب طحن حبوب البن غير المحمصة.

وضع المسحوق في كوبين منفصلين وصب الماء الساخن ببطء.

ترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم تصفية الخليط للحصول على مشروب دافىء.

يمكن استبدال السكر بكمية بسيطة من العسل.

فوائد القهوة الخضراء

تحسين مستويات السكر في الدم

تعمل القهوة الخضراء على خفض الالتهابات في الجسم، إذ وجد لحبوب القهوة الخضراء دورا في تخفيف كمية الدهون المتراكمة في الجسم ومقاومة الأنسولين، وتساعد على خفض فعالية امتصاص الجلوكوز في الجسم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

مضادة للشيخوخة

من فوائد القهوة الخضراء أنها مضادة للشيخوخة، إذ تحمي البشرة بالتحديد من علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر.

خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض

وتمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يجعل لها دور كبير في خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وبالتحديد الأمراض المزمنة.

تحسين المزاج

من فوائد القهوة الخضراء التي لا يعلمها البعض أنها تساعد على تحسين المزاج والصحة النفسية لاحتوائها على مادة الكافيين، والتي وجد لها دورًا كبيرًا على تحسين المزاج العام والصحة النفسية عند تناولها باعتدال.