كورونا اليوم: 7 أعراض لـ أوميكرون يجب مراقبتها بعد التطعيم.. وتحذير من الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

7 أعراض لـ أوميكرون يجب مراقبتها حال التطعيم الكامل

منذ ظهور وباء كورونا، والمتحورات آخذة في الانتشار، آخرها أوميكرون الذي انتشر في العالم بسرعة، في التقرير يستعرض الخليج 365 الأعراض السبعة الأكثر شيوعًا لأوميكرون والتي تحتاج إلى البحث عنها حال التطعيم الكامل ضد كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض هي: السعال والتعب والتهاب الحلق وصداع الرأس والألم العضلي والحمى وسيلان / انسداد الأنف.

تحذير من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة متحور"أوميكرون" من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" لا تزال "عالية جدا".

وقالت المنظمة، في تقرير أسبوعي حول تطورات جائحة فيروس كورونا نشرته مساء الثلاثاء: "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا"، وأوضحت: "وتشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان"، وفقا لروسيا اليوم.

خبير بريطاني يتنبأ بالموعد المتوقع لانتهاء قيود "كوفيد-19" وعودة الحياة إلى طبيعتها

قال خبير طبي إن العزل الذاتي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" يجب إلغاؤه في المستقبل القريب ويجب أن تستمر الحياة كالمعتاد، وصرح بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا، أن "ألم العزلة الذاتية" قد يتسبب في مشاكل للجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر من المرض نفسه.

وتنبأ الخبير الصحي البارز أن الحياة الطبيعية يمكن أن تعود إلى سائر عهدها بحلول أبريل من العام المقبل، حيث يضعف "كوفيد-19" ليصبح مجرد " "سبب آخر لنزلات البرد"ن وأدلى هانتر بهذا التصريح في برنامج BBC Breakfast الصباحي على شبكة "بي بي سي"، عقب الأنباء التي تفيد بعدم دخول إجراءات جديدة على قيود "كوفيد-19" حيز التنفيذ في إنجلترا قبل العام الجديد، وربما حتى بعده، وفقا لروسيا اليوم.