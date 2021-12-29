مفاجأة في تفاصيل طلاق أمينة الإيطالية.. الزوج يكشفها للمرة الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين عشية وضحاها تحولت الحياة الهادئة التي كانت تعمها البساطة إلى انفصال وطلاق أمينة الإيطالية من زوجها واختفائها عنه، إذ تركته يعاني فراق أطفاله الذي لم يراهم منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك بسبب تدخل الأهل الذي قضى على علاقة الحب بينهما، وهذا ما وضحه محمد جمال بعد طلاقة من زوجته أمينة الإيطالية، إذ كان لـ حماته ووالد زوجته دورًا كبيرًا في الخلافات بينه وبين «أمينة» بعد زواج دام 16 عامًا، أثمرت عن أربعة أطفال تحول مصيرهم الآن إلى استغلال جدتهم لهم لكسب المال.

سبب طلاق أمينة الإيطالية

«في البداية والدتها مكنتش موافقه على جوازها مني، رغم أنها كانت متعلقة بيا جدا وأنا بحبها، استمرت الخلافات بيني وبين أهلها لكن المرة دي أصعب عشان حرموني أشوف ولادي نهائيا».. بعد قصة حب طويلة تزوج محمد جمال من الفتاة الايطالية «ديسرية» التي تركت دينها وتغير اسمها إلى «أمينة» وغادرت إيطاليا للعيش مع زوجها في محافظة الفيوم، مما تسبب في غضب «لوريانا» التي سعت وراء طلاق أمينة الإيطالية وانفصالها بأولادها عن زوجها لأنها كانت ترفض الزواج من البداية، حسبما روى الزوج محمد جمال لـ«الوطن».

خلافات مع الأهل انتهت بالطلاق

«تربي الطيور وتساعد في البيت، غير أنها تهتم بالأولاد وتذاكر لهم».. حياة بسيطة في قرية ريفية في محافظة الفيوم كانت تعيشها أمينة الإيطالية مع زوجها محمد جمال، كانت تقوم بكل واجبات الزوجة المصرية بأكمل وجه، إلا أن العودة لإيطاليا كانت تجلب في طياتها الخلافات بين الزوجين بسبب إصرار الأم على إبعاد ابنتها عن زوجها في كل زيارة تكلل بالنجاح في المرة الأخيرة، واستجابت أمينة لكلام أمها وتركت منزلها، وتحولت تمامًا من الزوجة المطيعة إلى الزوجة المتمردة على حياة زوجها، ما دعاه إلى الانفصال وبالفعل طلق محمد زوجته بعد سنوات الحب التي عاشها الزوجين، إلا أنه يكاد يخسر أولاده بسبب اختفائها مع الأطفال، وبسبب القانون الذي سوف يمنعه من رؤيتهما مرة أخرى.

سر عدم تسجيل طلاق أمينة الإيطالية

لم تكتف «لوريانا » بطلاق ابنتها أمينة الإيطالية من زوجها محمد، بل تحاول استغلال الأطفال في كسب النفقات المادية من الحكومة الإيطالية التي تمنح مرتبات ثابته للأسر التي لديها أطفال، ليس ذلك فقط وتحاول أيضًا بواسطة الأطفال الحصول على شقة للعيش فيها، يقول محمد لـ«الوطن» «هي بتحاربني بالأطفال عشان عارفه إني مش هقدر أبلغ الشرطة، أخدت الأطفال واختفت وتسببت في طلاقي من أمينة اللي لسا موثقتوش رسميًا عشان القانون هنا، بعد الانفصال بيحرم الأهل من الأطفال ويديهم لأسر تانية يربوهم» بعد محاولات الصلح المستميته وتدخل الأصدقاء لجأ أخيرًا للقنصلية المصرية في إيطاليا، والتي يأمل أن تعيد له الأطفال مرة أخرى، وربما يستطيع العودة لزوجته.