تصرف غريب من ندى الكامل بعد إعلانها الانفصال عن أحمد الفيشاوي: «جوزها باقي على الذكريات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد إعلانها انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوي، حذفت ندى الكامل، الصورة التي أعلنت خلالها نبأ الانفصال، فضلًا عن صورها التي جمعتها مسبقًا بزوجها من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وأيضًا إلغائها متابعتها للحساب الرسمي له عبر المنصة ذاتها.

وبتصفح الحساب الخاص بـ ندى الكامل على موقع «انستجرام»، تبين حذفها الصور التي جمعتها بالفيشاوي، فضلًا عن إلغائها متابعتها له، فيما لا يزال يحتفظ الفنان أحمد الفيشاوي بصورهما سويًا ومتابعته لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وكانت أعلنت ندى الكامل، قبل ساعات قليلة، نبأ انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، من خلال نشر صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، والذي كان وقع في 21 من ديسمبر الجاري.

وخلال التعليق كانت كشفت «الكامل» عن عدم رغبتها في الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها عاشت مع الفيشاوي أربعة أعوام، كانت خلالها نعم الزوجة والسند، وأعطت له كل ما تملك من حب وتضحية كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا.

واختتمت ندى الكامل حديثها متمنية لنفسها السعادة، كما أعربت عن علاقتها الطيبة بأحمد الفيشاوي، وأنها أعطاها كافة حقوقها الشرعية، وسوف تظل تحبه دائمًا كصديق، مدونة: «أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

من هي ندى الكامل؟

- مثلت مصر في بطولة أوليمبياد 2012، كلاعبة نبالة.

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

- تزوجت من أحمد الفيشاوي قبل 4 أعوام، وهي أم لثلاثة بنات.

- تعمل كسيدة أعمال في مجال الأزياء وتصنيع الأحذية.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام» ما يقرب من 4 آلا شخص.