آخر ظهور لـ أحمد الفيشاوي مع ندى الكامل.. «الجميلة والوحش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار خبر انفصال الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، حالة من التعاطف والحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» انفصالها عن الأول بشكل رسمي.

انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

ونشرت ندى الكامل، خلال خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة لها، وعلقت عليها قائلة: «من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري».

وتابعت ندى الكامل، موضحة أنها لا ترغب في الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها عاشت مع الفيشاوي أربعة أعوام، كانت خلالها نعم الزوجة والسند، وأعطت له كل ما تملك من حب وتضحية كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا.

واختتمت طليقة الفيشاوي حديثها، متمنية لنفسها السعادة، كما أعربت عن علاقتها الطيبة بأحمد الفيشاوي، وأنها أعطاها كافة حقوقها الشرعية، وسوف تظل تحبه دائمًا كصديق، مدونة: «أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

الظهور الأخير لـ أحمد الفيشاوي وزوجته

يذكر أن الظهور الأخير للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، جاء في الخامس من ديسمبر الماضي، بعدما نشر الأول صورة جمعته بالأخيرة، خلال تواجدهما ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أرفق الفيشاوي تعليقًا على الصورة بالإنجليزية، قائلا: «الجميلة والوحش، ليلة سعيدة مهرجان القاهرة السينمائي، نراك العام المقبل إن شاء الله».

معلومات عن ندى الكامل

ويستعرض «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن السيدة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

- مثلت مصر في بطولة أوليمبياد 2012، كلاعبة نبالة.

- تزوجت من أحمد الفيشاوي قبل 4 أعوام، وهي أم لثلاثة بنات.

- تعمل كسيدة أعمال في مجال الأزياء.