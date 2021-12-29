12 نصيحة لتشجيع الأبناء على المذاكرة قبل الامتحانات.. كل حاجة بتيجي بالعقل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تختلف أساليب الأمهات في مساعدة أبنائهن على التحصيل الدراسي، فلكل منهن طريقتها الخاصة في التشجيع على المذاكرة، لكن تحتار بعضهن في إقناعهم وحثهم على تلك الخطوة، خاصة مع حلول الامتحانات، إذ يشعرن بالعجز في إيجاد الأسلوب الأمثل للتعامل مع المشكلة ولمساعدتهن، قدمت الدكتورة رنا هاني، إخصائية الصحة النفسية والتربية الإيجابية، عبر برنامج «جروب الماميز»، مجموعة من النصائح التي تساعد الأبناء على تحصيل دروسهم.

نصائح لتشجيع الأبناء على المذاكرة قبل الامتحانات

- على الأم إدراك ضرورة توقف ابنها لمدة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.

- استخدام طرق جديدة مع الأبناء أثناء تحصيل دروسهم.

- الحفاظ على الثبات الانفعالي، وخاصة للأم أثناء المذاكرة مع الأبناء.

- ابتكار أنشطة مختلفة تساعد الطالب على التحصيل الدراسي، مثل المسابقات المختلفة.

- اتباع تلك الأساليب لمدة أسبوعين، يشجع الطالب على الانتظام مستقبلا.

- على الأم معرفة طبيعة أبنائها، لتحديد روتين المذاكرة المناسب.

تهيئة المكان وتثبيت الروتين

- تهيئة مكان المذاكرة الذي يختاره الطالب، ليساعده على التحصيل الدراسي.

- إعطاء الأبناء فرصة الاختيار بين المواد الدراسية المختلفة.

- استخدام الساعة الرملية مع الطلبة، الذين لايفضلون المذاكرة فترات طويلة.

- الطفل يرتاح على القواعد الثابتة، لذلك على الأم اتباع نفس الروتين أثناء المذاكرة.

التكرار وكتابة الملخصات

- تكرار قراءة المادة الدراسية يساعد على التحصيل الدراسي، لذلك من الأفضل أن يقرأ الطالب المادة من مرتين إلى 3 مرات على الأقل، حتى يتمكن من تذكر المعلومات.

- بعد قراءة الدرس وفهمه فهمًا جيدًا، يجب أن يكتب الطالب تلخيصات للمادة تضم المعلومات المهمة التي من الممكن أن تكون أسئلة متوقعة للامتحان، إذ تساعد طريقة التلخيصات على تحصيل الدروس بسهولة والاستيعاب بشكل أسرع.