"أحدهما كان حزينا من 5 أعوام".. تعرف على أسعد برجين في 2022 "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتور هالة عمر خبيرة الأبراج، توقعاتها عن أسعد برجين في عام 2022.

وحلت خبيرة الأبراج هالة عمر ضيفة على برنامج كلمة أخيرة، رفقة الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عن توقعاتها لأسعد برجين في 2022.

برج الحوت

تقول خبيرة الأبراج إن برج الحوت سيكون أكثر الأبراج حظاً في 2022 في جميع مناحي الحياة .

وأضافت: طاقة الكواكب ستؤثر على مولود الحمل بالإيجاب بعد 5 سنوات من الحزن، سيكون سعيدا على الصعيد الأسري والمادي والمهني".

برج الحمل

وكشفت هالة عمر: "الحمل يأتي في المرتبة الثانية ضمن أكثر الأبراج حظاً في النصف الثاني من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجني ثمار تعبه وسيسدد ديونه ".