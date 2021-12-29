من سيفوز بالدوري المصري في 2022؟.. خبيرة أبراج تتوقع "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - مع تبقي أيام قليلة على انتهاء 2021 واقترابنا من دخول عام 2022، يتوقع خبراء التاروت عدة أمور تخص حياتنا اليومية.

وكشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لبطل الدوري المصري الممتاز، في العام الجديد 2022 ما بين الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

الأهلي بطل الدوري المصري في 2022

وقالت بسنت يوسف التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "أتوقع فوز فريق النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 2022 على حساب نادي الزمالك".

وأضافت: "الورق بيقول الأهلي هو بطل الدوري هذا العام، والزمالك لن يحصل على اللقب".