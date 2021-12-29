"مطلعتش مواد طلاء".. ما هو الجميد البلدي في مصنع جبن المنوفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد نحو أسبوع أو يزيد قليلًا من إعلان مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، ضبط مصنع ينتج الجبن باستخدام معجون دهانات الجدران ومواد أخرى فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملة موسعة لرصد المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

وبعد التحقيق وحالة الجدل والقلق التي انتابت كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا على صحتهم، خرجت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببيان أكدت فيه أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم "جميد بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة لبيع الأغذية.

وأضافت أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

والجميد هو منتج قد لا يعرفه كثيرون من المصريين، ولذلك نستعرض ما هو وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

- الجميد منتج ألبان مهم في بعض دول الخليج ومنهم الأردن.

- يتم إنتاجه في المنطقة لعدة قرون، ويستخدم كعنصر رئيسي في الأكلة الشعبية المعروفة باسم المنسف.

- الجميد هو كرة من لبن زبادي خالي الدسم وجاف، يتم معالجته بشكل أساسي من حليب الأغنام.

- يتم إنتاجه عن طريق تصفية اللبن المسخن على أكياس شبكية من القماش، ثم تمليح العجينة المتكونة، عن طريق العجن والتشكيل والتجفيف في الشمس، وبعدها يُعاد تفككه ليستخدم في تحضير المنسف.

وتكشف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن هناك طريقين للمعالجة وإنتاج الجميد، الأولى التقليدية التي تعتمد على الخفق لفصل الزبدة عن اللبن الرائب، ثم تحويل اللبن الزبادي منزوع الدسم (اللبن الرائب) إلى جميد من خلال عملية التجفيف.

أما الطريقة الثانية تعتمد على استخدام تقنية فصل دهون الحليب للحصول على لبن منزوع الدسم يتم معالجته بدوره إلى زبادي منزوع الدسم ثم تجفيفه مباشرة لإنتاج الجميد بدون عملية الخفق.

وكيف يتم صنع الجميد في المصنع المضبوط؟

هيئة سلامة الغذاء ذكرت أن الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هي شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

أين المخالفة؟

وجاءت مخالفة المصنع بحسب الهيئة في عدم مطابقة المنتج للمواصفات المصرية من حيث التوسيم -بطاقة بيانات المنتج- واحتوائه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة، حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.

كيف تصنع الجميد في المنزل؟

وقدّم موقع " ehow" خطوات عمل الجميد البلدي في المنزل، وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى

سكب حليب الماعز في مخضرة صغيرة أو برطمان تعليب كبير بغطاء محكم، ويوضع الجميد عادة في حقيبة من جلد الماعز، ولكن يُصعب هذا المنزل.

الخطوة الثانية

رجّه البرطمان أو المخضرة حتى تبدأ دهن الزبدة بالانفصال عن حليب الماعز.

وانزع هذا بملعقة وتخلص منه أو استخدمه لصنع زبدة حليب الماعز المصفاة. كرر حتى لا يكون هناك ما يكفي من زبدة المقشود.

الخطوه الثالثة

صفي حليب الماعز من خلال القماش القطني لزيادة تركيز البروتين. افعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات للحصول على أغنى نسيج.

الخطوة الرابعة

يُملح مواد حليب الماعز الصلبة حسب الرغبة، وهذا يساعد أيضًا في عملية التجفيف، ولا تفرط في الملح لأنه عندما يجف الجميد تزداد نكهة الملح.

ضع نحو 1/2 ملعقة صغيرة لكل لتر من حليب الماعز وأضف المزيد إذا لزم الأمر.

الخطوة الخامسة

شكلي الجميد إلى كرات بحجم حبة الجوز واتركيها تجف لمدة 2 إلى 3 أيام في مكان جاف. يُجفف الجميد تقليديًا في الشمس، وقم بتخزين الجميد في وعاء محكم الغلق.