أطعمة تعطيك الإحساس بالشبع لفترة طويلة وتجنبك زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد الدخاخني

يعاني الكثير من سرعة الشعور بالجوع وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لأن معدل حرق الدهون بالجسم يزداد في الطقس البارد.

ويخشى الجميع من زيادة الوزن مع فتح الشهية، لذا تستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بعض الأطعمة التي تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة في فصل الشتاء وتساعد على تجنب زيادة الوزن، كما يلي:

١- الشوفان:

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التى تقلل الشعور بالجوع فترات طويلة، فتقل كميات الطعام التي تتناولها خلال اليوم.

٢- الخضراوات:

تحتوى على نسبة عالية من الألياف والتى تعطينا الشعور بالشبع فترات أطول.

٣- المكسرات:

خاصة اللوز لأن به نسب عالية من الألياف، حيث تكفي حفنة منه وجبة خفيفة بين الوجبات لتشعرك بالامتلاء والشبع، وتكون غير محمصة ولا مملحة.

٤- التفاح:

غنى بالألياف ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على امتلاء المعدة والشعور بالشبع.

٥- البيض:

يحتوى البيض على نسبة عالية من البروتين والدهون التى تعمل على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

٦- البقوليات:

فهي مصدر جيد للبروتينات والألياف التى تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء سريعاً مثل الحمص والفول.

٧- تناول الشوربة الساخنة:

تعطي إحساس الدفء والشبع وتمدنا بالطاقة، ويمكن تحضيرها بطرق عديدة ومختلفة تناول الشوربة في بداية الطعام تساعد في الشبع.

٨- تناول الكثير من الأسماك الغنية بالأوميجا 3 فهي مليئة بالمواد المضادة للأكسدة وهي قليلة السعرات الحرارية.

٩- تناول الكثير من منتجات الألبان قليلة الدسم سواء حليب أو لبن رائب أو زبادي أو جبن قريش، وتجنب الكثير من المنتجات الدسمة مثل الشيدر والرومي وغيرها أو تناول القليل منها بكميات محدودة.