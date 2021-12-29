طريقة عمل الحلاوة الطحينية في دقائق بالمنزل.. مكونات بسيطة وخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحلاوة الطحينية، من ألذ الحشوات التي لا يخلو منها منزل، إذ يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء، نظرا لمكوناتها المفيدة، التي تجعلها خيارا صحيا للأطفال، لمنحهم الطاقة المطلوبة، وبدلا من شرائها يمكن عملها في البيت على طريقة الشيف سارة عبد السلام، مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

مكونات الحلاوة الطحينية

2 كوب طحينة.

2 كوب لبن بودرة.

2 كوب سكر بودرة.

مكونات الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

2 كوب طحينة.

2 كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

لعمل صوص الشوكولاتة:

كوب زيت.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة سائل فانيليا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة

- تخلط جميع المكونات معا، ويعجن الخليط جيدا، حتى يتماسك.

- في حالة عدم تماسك العجينة، يضاف القليل من الطحينة.

- تضاف النكهات حسب الرغبة، وتضغط الحلاوة في القوالب الخاصة بها.

- يترك قالب الحلاوة الطحينية ليرتاح ويتماسك جيدا في الثلاجة.

خطوات تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

- يحضر أولا صوص الشوكولاتة، ويخلط بجميع مكونات الحلاوة.

- يعجن الخليط حتى يتماسك.

- يضاف القليل من الطحينة، في حالة عدم تماسك الخليط.

طريقة عمل الحلاوة السبريد

حلاوة.

حليب ساخن.

زيت نباتي.

لتحويل الحلاوة الطحينية لحلاوة سبريد:

- ضرب الحلاوة في الكبة أو بالمضرب الكهربائي، مع إضافة الحليب الساخن تدريجيا.

- إضافة القليل من الزيت للحصول على اللمعان.

- إضافة أي نكهة حسب الرغبة.

- تحفظ الحلاوة سبريد في الثلاجة.

الفوائد الصحية للحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية، لها فوائد لا تعد، أوضحها موقع «livestrong» الأمريكي المختص بالتغذية والصحة، على النحو التالي:

- تحمي الجسم من الكثير من الأمراض، مثل: القلب، وتصلب الشرايين، والأنواع المختلفة من السرطانات.

- تساعد على تنشيط وظائف الجهاز الهضمي، إذ يساعد السمسم المكون الأساسي في الحلاوة على الحفاظ على الصحة بشكل عام.

- تمنح الجسم الطاقة المطلوبة، لذلك يُنصح بتناولها على وجبة الإفطار.

- من فوائدها أيضا علاج الإمساك.

يُنصح بتناولها بكميات معتدلة دون إفراط تجنبا لزيادة الوزن، ومنعا من ارتفاع سكر الدم، خاصة لمرضى السكري.