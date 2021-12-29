الامارات | إصابة 250 امرأة بالتسمم في أحد مصانع آيفون

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 250 امرأة بالتسمم في أحد مصانع آيفون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة "آبل" الأميركية العملاقة الأربعاء أنها وضعت مصنعاً هندياً تابعاً لمزودها الرئيسي في مرحلة تجريبية بعد سلسلة حالات تسمم غذائي وتظاهرات منددة بظروف العمل في الموقع.

وأصيبت حوالى 250 امرأة يعملن في موقع لتصنيع هواتف "آي فون" تابع لمجموعة "فوكسكون" التايوانية العملاقة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، بتسمم غذائي في ديسمبر الجاري ما استدعى إدخال 159 منهن المستشفى.

وأسفر ذلك عن تظاهرات منددة بظروف المعيشة في المساكن التابعة للمصنع في سريبيرومبودور قرب تشيناي والذي لا يزال مغلقا منذ 18 ديسمبر.

وقالت المجموعة الأميركية العملاقة إنها وضعت المصنع في مرحلة تجريبية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الشركة المزودة لاعتماد "سلسلة تدابير تصحيحية" سريعة.

ويعمل في هذا المصنع أكثر من 17 ألف شخص، وتُصنع فيه هواتف "آي فون" موجهة للسوق الهندية وللتصدير، إضافة إلى إكسسوارات.

وقالت "فوكسكون" المتعاقدة مع "آبل" إنها "آسفة حقا للمشكلة التي يواجهها موظفونا"، مؤكدة اتخاذها "تدابير فورية لتحسين وضع المنشآت والخدمات" في المهاجع التابعة لها.

ولفتت المجموعة التايوانية إلى أن الموظفين سيستمرون في الحصول على رواتبهم ريثما يتم الانتهاء من هذه التحسينات.

ولطالما واجهت "آبل" انتقادات بشأن طريقة التعامل مع الموظفين العاملين في مصانع الشركات المتعاقدة معها في الصين، خصوصا إثر موجة حالات انتحار لعمال في مصنع "فوكسكون" في شنجن سنة 2010.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news