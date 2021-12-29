احتفال رومانسي لـ آية مكروم وزوجها يحيي أزمة تامر حسني.. اللي حصل كان أوفر (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت البلوجر آية مكرم، مع زوجها هيمن محمد، بقرب حلول ليلة رأس السنة الجديدة 2022، لأول مرة من داخل منزلهما، عقب زواجهما قبل شهر مضى، إذ خضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية، أمام شجرة الكريسماس، مرتدين ملابس الاحتفال، وتحاوطهم الزينة الشهيرة بأشكالها المختلفة.

آية مكرم وزوجها يستقبلان 2022 باحتفال رومانسي

شاركت آية مكرم، كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها برفقة زوجها داخل منزلهما، احتفالا بقرب حلول العام الجديد 2022، بعد مرور شهر من أول سنة زواج لهما، إذ أرفقت تعليقا، كتبت خلاله: «أجمل ما بدأت به هذا العام، وأجمل بداية للعام الجديد معاك أنت».

ما تثبتيش أنك بتقدريه بعد أزمة الفرح

سرعان ما انهالت تعليقات المتابعين على منشور البلوجر الشهيرة، منها: «يا رب السنة الجاية معاكوا أحلي بيبي»، «حلوين أوي»، «إيه الطعامة والحلاوة ديه»، «أنتوا إزاي حلوين كده»، «أنتوا اللي هتفضلوا في التريند حتى في السنة الجديدة»، «متحاوليش تثبتي لحد إنك بتحبيه، وإنك بتقدريه بعد اللي حصل في الفرح»، «حياتكوا فاضية أوي كده»، «ربنا يكرمكوا سوا، متزعليش نفسك في اللي حصل في الفرح»، «الهجوم اللي حصل عليكي في الفرح كان أوفر».

سر الهجوم على البلوجر في زفافها بسبب تامر حسني

الأجواء الاحتفالية الرومانسية للزوجين، أعادت لأذهان المتابعين حالة الجدل الكبيرة، التي تعرضت لها أثناء حفل زفافهما، بعدما فاجأهما الفنان تامر حسني، بحضوره متخفيًا في هيئة مصور مرتديًا «ماسك» لا يظهر ملامحه، ليكن رد فعل آية مكرم، مصحوبا بذهول شديد، إذ لم تستطع تمالك أعصابها، وبدأت في الرقص والتهليل بشكل هستيري، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توجيه كلمات نقد لاذعة لها.