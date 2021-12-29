3 طرق لعمل مقبلات شجرة الكريسماس في البيت.. تغيير وتوفير وطعم ملوش مثيل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث كثير من ربات المنازل، عن طريقة عمل مقبلات شجرة الكريسماس المختلفة، استعداد لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2022، إذ تعتبر الشجرة الشهيرة من أساسيات الاحتفال، ويتفنن الجميع في طريقة إعدادها وتصميمها بأشكال وألوان مختلفة، ويقدم «هن» لربات المنازل، وصفات مختلفة لتحضيرها بأقل مجهود، على طريقة الشيف شربيني.

مقادير مقبلات شجرة الكريسماس

خبز شامي مثلثات.

بقسماط مملح.

نصف كوب كريمة حامضة.

أفوكادو مهروس.

بصل.

طماطم.

فلفل أحمر.

توابل.

لون طعام أخضر.

بقدونس.

ثوم مفروم.

فلفل رومي أحمر «قطع صغيرة».

طريقة عمل مقبلات شجرة الكريسماس

- توخذ وحدات البقسماط بالخبز.

- تخلط الكريمة مع الأفوكادو والبقدونس والثوم المفروم في الكبة.

- تفرد الحشوة حلى وحدات الخبز.

- تزين بالفلفل الأحمر وتقدم على شكل شجرة الكريسماس.

مقادير مقبلات الكريسماس بحرية

عيش بني وأبيض.

أفوكادو.

بصل أخضر.

فراولة.

شرائح لبنة.

جمبري جامبو بالذيل.

تركي مدخن.

فصوص بصل أبيض.

مكعبات رمان.

نعناع.

أصابع كابوريا.

شبت مفروم.

ليمون.

زبيب.

عين جمل.

طماطم مجففة.

جبنة ريكوتا.

خل بلسميك.

عسل.

جبنة ماعز.

ثوم.

زيتون أخضر وأسود مخلي.

جرجير.

خطوات تحضير مقبلات الكريسماس بحرية

- يشوح الثوم والبصل في زبدة وزيت على النار، ثم يضاف الثوم والملح والشبت.

- يضاف الجمبري ويترك حتى تمام التسوية.

- تقطع أصابع الكابوريا والأفوكادو وفصوص التركي والطماطم المجففة والجرجير.

- يقطع الخبز لحلقات.

- تضاف على شريحة خبز الجبن الريكوتا والفراولة وعين الجمل والنعناع والعسل.

- يضاف اللبنة والزيتون الأسود والتركي والطماطم المجففة وبصل أخضر، على شريحة أخرى.

- على شريحة أخرى، يضاف الجبن الماعز والجمبري والأفوكادو ورشة زيت زيتون ورمان.

- تتبل الكابوريا بعصر الليمون والخل البلسمي وملح وبصل أخضر.

- تضاف اللبنة والكابوريا المتبلة وجرجير وزيتون أخضر وكرانبيري وزبيب.

مقادير مقبلات الكريسماس بالباف بيستري

عجينة باف باستيري.

جبنة كريمي للدهن.

سلمون مدخن.

شرائح لخليط الكريمة.

جبنة كريمي.

شبت مفروم.

زبادي.

بودرة ثوم.

فاصوليا خضراء مسلوقة قطع صغيرة.

جزر قطع صغيرة.

قرنبيط قطع مسلوقة.

رمان حبوب.

فلفل أحمر رومي.

قطع زيتون أسود مخلي.

مراحل إعداد مقبلات الكريسماس بالباف بيستري

- تفرد عجينة الباف باستيري، ويفرد عليها الجبنة الكريمي وشرائح السلمون المدخن.

- تلف العجينة رول على الحشو، وتقطع وترص في صينية مدروة مفرودة بورق زبدة.

- توضع في الفرن حتى النضج على درجة حرارة 180 حوالي 15 دقيقة، ثم تترك لتبرد.

- تخلط الجبنة الكريمي والشبت المفروم مع الجبنة والزبادي اليوناني وبودرة الثوم.

- يوضع الخليط في كيس حلواني ويزين به الوجه، وتقدم مقبلات الكريسماس اللذيذة.