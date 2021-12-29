نصائح مهمة للعناية بـ«لحية الرجل».. اتغذى واهتم بتسريحها وترطيبها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام باللحية بالنسبة للرجال، لا يقل أهمية عن العناية بالشعر، إذ يحولها الإهمال إلى بيئة مشبعة بالبكتيريا والجراثيم، بالإضافة إلى أن روتين العناية الخاطئ، يسبب صعوبة في نموها لدى البعض، ولتجنب تكل الأزمات، هناك مجموعة من النصائح، يجب اتباعها للحفاظ على اللحية في حالة صحية، بحسب موقع «brickellmensproducts» الأمريكي المتخصص في شؤون العناية للرجال.

نصائح للعناية بـ«لحية الرجل»

غسل اللحية

ينصح بغسل اللحية مرتين أو ثلاث كل أسبوع، ويمكن استعمال الشامبو الخاص بالشعر، إذ يمنح لحيتك النظافة المطلوبة، ويخلصك من تراكم الأوساخ.

ترطيب الجلد

للحفاظ على لحيتك ناعمة ولامعة، رطبها بانتظام بزيت اللحية، الذي يعمل على ترطيب الجلد الموجود أسفل لحيتك، لمنع الحكة، بخلاف القدرة على التحكم في القشرة، والحفاظ على صحة البصيلات، ما ينعكس على صحة اللحية.

المحافظة على اللحية رطبة

ترطيب اللحية شيء مهم، من خلال وضع القليل من قطرات الزيت وتوزيعها بالتساوي، وإذا كانت طبيعة شعر الشخص جافة، ينصح بوضع الزيت بشكل يومي أو كل يومين، في حين أن الشعر الدهني لا يحتاج أكثر من 3 مرات في الأسبوع.

قص الأطراف

تهذيب اللحية «قصها» من الأمور الضرورية، للحفاظ عليها في شكل جيد، ما يقلل من احتمالية تلف بصيلات الشعر، لذلك ينصح باستخدام المقص، للتخلص من أجزاء اللحية المتقصفة.

تمشيط اللحية

تمشيط اللحية قبل قص أطرافها، سيظهر لك خصلات الشعر التي بحاجة للقص، ويمكن اتباع نفس الخطوة مع الشارب.

تجنب نتف الشعر

يقول الخبراء إن نتف الشعر الرمادي لا يعمل على عودته مرة أخرى، لكن استخدام منتجات مضادة للشيخوخة للشعر، هي الحل الأكثر عملية.

تنظيف العنق

ينمو الكثير من الشعر في منطقة العنق لدى بعض الرجال، لذلك لا يجب إهمال تلك المنطقة من العناية والتشذيب، وينصح القيام بتلك خطوة أمام المرأة، حتى لا تتسبب في جرح نفسك.

النظام الغذائي الصحي

النظام الغذائي الصحي جزء لا يتجزأ من تلك الخطوات المهمة، لإبقاء الشعر في حالة صحية جيدة، لذلك ينصح باعتماد نظام غذائي مكون من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى اللحوم للحصول على البروتين، فهذا التنوع يؤثر بدوره على نمو شعر الذقن، لمن يعانون من مشكلة في نموه بتلك المنطقة.