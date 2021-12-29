8 خطوات للعناية بالبشرة الحساسة.. جربيها وتألقي في احتفالات الكريسماس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البشرة الحساسة تتأثر كثيرا بانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ومع قرب حلول العام الجديد 2022، تكثر الاحتفالات والعزائم، ودائما ما تفضل النساء الظهور بإطلالة أنيقة وجميلة، بداية من الملابس، ختاما بتفاصيل المكياج، لكن أصحاب البشرة الحساسة يحتاجن روتين عناية خاص خلال تلك الفترة التي تسبق الكريسماس، وفقا لموقع « skincare» المختص بالعناية بالجمال.

خطوات للعناية بالبشرة الحساسة قبل احتفالات الكريسماس

المطهر

أول ما يجب القيام به في روتين العناية بالبشرة الحساسة، اختيار مطهر مناسب، لإزالة الأوساخ المتراكمة على الجلد، فهو يعمل على تنظيف الجلد من الأعماق.

التونر

مرحلة التونر، من أهم خطوات العناية بالبشرة الحساسة، إذ يعمل على تهدئة البشرة وإزالة بقايا البكتيريا والأوساخ المتراكمة، ويعمل على قبض المسام المفتوحة.

السيروم

يعمل السيروم على ترطيب البشرة، ويقلل من الالتهاب والإحمرار، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدامه عقب تقشير البشرة، إذ يعمل على الترطيب بعمق.

الكريم المرطب

ينصح خبراء العناية بالبشرة، باستعمال كريم أو جل الترطيب المائي، لأنه لا يعمل على سد المسام، ويفضل أن يكون خالي من العطور، منعا لتهيج والتهاب البشرة.

واقي الشمس

واقي الشمس من أهم الخطوات في روتين العناية، لأنه يحمي الجلد من الأشعة الضارة فوق البنفسجية التي تؤثر بالسلب على الجلد.

إزالة المكياج بلطف

يجب على أصحاب البشرة الحساسة إزالة المكياج بلطف، حتى لا تتعرض البشرة لجروح خفيفة، وتلك الخطوة في غاية الأهمية، منعا لانسداد مسام البشرة، لذلك عليك اختيار غسول مناسب، ودلكي به وجهك لإزالة مساحيق التجميل.

تجنب ملهبات البشرة

هناك مجموعة من الأمور تجعل البشرة معرضة للالتهاب، منها التدخين والتعرض للشمس دون استعمال واقي شمس، لذلك يُنصح بتجنب كل ذلك للحفاظ على بشرة نضرة قبل احتفالات الكريسماس.

التقشير

التقشير خطوة مهمة لإزالة الجلد الميت، للسماح بوصول منتجات العناية بالبشرة للأعماق، كل ما عليك فعله مزج ملعقتين من السكر الناعم وملعقة من زيت الزيتون، وفرك البشرة بلطف بشكل دائري، ثم غسلها جيدا بماء فاتر، ووضع كريم مرطب لترطيب البشرة بعد التقشير.