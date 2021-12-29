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الامارات | الكويت.. حاول حرق نفسه بـ «البانزين» وبث الحادثة «لايف»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حاول حرق نفسه بـ «البانزين» وبث الحادثة «لايف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر رجال مديرية أمن الجهراء والنجدة في الكويت على شخص حاول الانتحار بحرق نفسه في ساحة ترابية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة «الراي» إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الجهراء، يفيد بوجود شخص يحمل معه قنينة داخلها «بانزين» حاول سكبها وإشعال النار في جسده، لكن بعد مفاوضات من قبل رجال الأمن تم السيطرة عليه وإحالته لجهة الاختصاص لمعرفة دوافع إقدامه على الانتحار.

واختتمت المصادر أن الشخص كان يقوم بتصوير نفسه «لايف» على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق حادثة الانتحار وان رجال الامن بصدد معرفة صاحب الحساب للتوصل اليه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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