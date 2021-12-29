«الضمان» سبب انفصال غادة عادل.. اعرفي تعملي إيه علشان متكرريش غلطتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت جلسة مصارحة الفنانة غادة عادل مع طليقها مجدي الهواري منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انفصال دام لمدة 5 سنوات، حضر الثنائي لأول مرة مواجهة خاصة في برنامج «صراحة» المذاع عبر فضائية «mbc»، واحتد النقاش بين الثنائي في سلسلة متواصلة من العتاب حول أعمالهما، وأسباب الانفصال.

ضمان وجود غادة عادل في العلاقة سبب للانفصال

وخلال الحديث صرح كل منهما الآخر عن الأسباب التي أدت إلى تذبذب العلاقة، ما أدى إلى الوصول إلى الانفصال، وكان من بينها عتاب الفنانة غادة عادل الموجه إلى زوجها السابق قائلة: «انت كنت بتختفي وتغيب وكنت بتعب من كتر ما بدور عليك، لأنك كنت واخدني حاجة ثابتة، كنت بتتعامل معايا كأني مضمونة».

تعملي إيه لو حسيتي إنك مضمونة في العلاقة؟

يقول الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن الإنسان طالما يعطي إحساسًا بضمان وجوده في حياة شريك حياته، يبدأ الآخر في عدم إظهار الحب مثلما كان يفعل من قبل، وتصاب العلاقة بالفتور، قائلًا: «طرف بيكون ضامن وجود التاني، مش هيبذل مجهود علشان يثبت إنه بيحبه».

علامات تهدد علاقتك بشريك حياتك

هناك بعض العلامات التي يلزم أخذها كإشارة لوجودك في منطقة الخطر«الضمان» في العلاقة، ممثلة فيما يلي:

- عندما تلاحظ أنك تحب أكثر من الطرف الآخر.

- عدم الاهتمام بغضبك في المواقف والخلافات «بتهوني عليه».

- بعد الخلاف، يأخذ وقتًا طويلًا لمصالحتك.

- يتوقف عن بذل المجهود لإسعادك.

- حدة الخلافات، وتزايد المشاكل.

نصائح لتجديد شغف العلاقة من جديد

ونصح استشاري الصحة النفسية بضرورة إعطاء المسافة بين الطرفين، والبحث عن بعض داخل العلاقة، إذ يلزم البعد قليلًا بين فترة وأخرى، حتى لا ينفي طرف وجود الآخر ويصل الشريكان حد الانفصال، قائلًا «الممنوع دائمًا مرغوب»، إذ يبدأ الرجل بالإحساس أنها لم تعد ملكه، ويغيِّر من نفسه ويتعامل بشخصية جديدة، قائلًا: «مش بنعرف قيمة الحاجة غير لما بتروح».