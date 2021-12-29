تحذير من منتجات العناية بالشفاه المحتوية على فلاتر الأشعة فوق البنفسجية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت مجلة "أوكو تست" الألمانية إلى أن بشرة الشفاه رقيقة للغاية وتحتاج إلى منتجات العناية لحمايتها من أشعة الشمس، وخاصة المستحضرات المزودة بفلاتر الأشعة فوق البنفسجية، غير أن المجلة الألمانية أوضحت أن بعض هذه المنتجات مشكوك في جودتها وتحتوي على مواد ضارة.

وقد اختبرت المجلة الألمانية 21 منتجا من مستحضرات العناية بالشفاه، وحصل 9 منتجات منهم على تقييم "ضعيف" أو "غير مقبول"، بما في ذلك العلامات التجارية المشهورة والمنتجات الصيدلانية، حتى أن مستحضرات التجميل الطبيعية والمعتمدة، والتي غالبا ما تحصل على تقييم جيد جدا في تحليل الملوثات، نالت تقييم "مقبول" فقط، بسبب وجود فلتر الأشعة فوق البنفسجية المعدني ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2).

وقد صنفت الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) خلال صيف 2021 ثاني أكسيد التيتانيوم باعتباره مادة ضارة إذا تم تناولها عن طريق الفم، ولم يأخذ الخبراء في حسبانهم إمكانية انتقالها من مستحضرات العناية بالشفاه، ولكن مجلة "أوكو تست" أكدت في تحليلها لحماية المستهلك على إمكانية انتقال هذه المادة من مستحضرات العناية بالشفاه أثناء الشرب أو الأكل أو حركات اللسان على الشفاه، وبالتالي يتم بلعها، وعادة ما يتم الإشارة إلى هذه المادة في قائمة المكونات على عبوات التغليف باسم ثاني أكسيد التيتانيوم أو CI 77891.